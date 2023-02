Roeselare koopt volledige huizenrij: “Veel vraagtekens bij handelaars”

De stad Roeselare gaat over tot de aankoop van alle panden langs de Patersstraat, tussen de Zuidstraat en de Botermarkt. “Het is een unieke en historische kans met het oog op het nieuwe stadhuis om dit bouwblok te verwerven”, aldus patrimoniummanager Pascale Denys. De stad gaat binnenkort met de horeca-uitbaters die er nu nog hun zaak hebben rond de tafel. “Wij zitten met heel veel vraagtekens.”

De stad is al enkele jaren geïnteresseerd in de panden langs de Patersstraat. Die liggen vlakbij het toekomstige nieuwe stadhuis waar ook een binnentuin gecreëerd zal worden. Een drietal jaar geleden kon de stad de panden langs de Zuidstraat waar vroeger bakkerij Mahieu en frituur ’t Zuid huisden verwerven. Die gingen inmiddels tegen de vlakte.

“Toen voerden we ook al gesprekken met de eigenares van de panden langs de Patersstraat. Zij was toen niet te vinden voor een verkoop. De vrouw is inmiddels spijtig genoeg overleden. Haar kinderen wensen de panden wel te verkopen”, aldus patrimoniummanager Pascale Denys maandagavond tijdens de commissie ruimte.

Unieke kans

De stad legt in totaal 825.000 euro op tafel om alle panden langs de Patersstraat te verwerven. “Dit is een unieke en historische kans om het bouwblok te verwerven. Op deze manier kunnen we straks de beleving van de binnentuin van het stadhuis vergroten.”

Wat er met de panden in de toekomst zal gebeuren is onduidelijk. “Als de gemeenteraad maandag het punt goedkeurt kan de akte eind maart, begin april getekend worden. Daarna gaan we met de huidige gebruikers van de panden in gesprek. Het is niet de bedoeling dat zij op straat komen te staan.”

Veel vraagtekens

Die gebruikers zijn op de hoogte van de aankoop van de stad, maar zitten toch nog met veel vraagtekens. “We weten eigenlijk nog van niets. Eigenlijk hadden we gehoopt om zelf dit pand te kopen. Het is de ideale ligging voor onze zaak”, aldus Salima en Sayt Kassymov van The Noodle Bar. Hoe de toekomst van de zaak er uit ziet is momenteel onduidelijk. “We zitten hier al ruim zes jaar en hebben een contract voor negen jaar. We kunnen niets plannen en durven ook niet meer te investeren.”

De vele vraagtekens komen erg ongelegen voor de uitbaters van de zaak. “Door de werken aan het stadhuis, kunnen mensen hier niet meer vlakbij parkeren. Vooral ’s middags is het daardoor rustig. Ik ben momenteel op zoek naar ander werk, want mijn man kan het ’s middags hier alleen aan”, aldus Salima.

Extra duwtje

Christof Verhelst van frituur Poater neemt het zekere voor het onzekere. “Ik hoorde in december van de aankoop door de stad. Het gaf me een extra duwtje om zelf op zoek te gaan naar een nieuw pand. Ik ben momenteel volop aan het onderhandelen over een ander pand in het centrum van de stad.”

Mochten de horecazaken verdwijnen, blijft enkel nog café De Markieze over in de omgeving van het kruispunt van de Patersstraat en Zuidstraat. De stad bracht (nog) geen bod op dat pand uit. Marc Gaytant runt de zaak al 14 jaar. “Ik ben er nu zestig en ben op mijn oude dag niet meer bang om hier plots te moeten verdwijnen. Ik denk nog niet aan stoppen, maar als ik hier stop, dan is het wel gedaan.

Wat de stad in de toekomst precies van plan is op de plaats waar de aangekochte panden staan, is momenteel onduidelijk. “Je koopt iets, maar je weet niet wat je er mee zal doen. Worden die panden afgebroken?”, aldus oppositieraadsleden Cyriel Ameye (Vlaams Belang) en Bart De Meulenaer (N-VA).