Roeselare Kermis dit jaar op Polenplein en Grote Markt

Door de werken aan het stadhuis staat de kermis dit jaar op de Grote Markt en het Polenplein.

“De foorreizigers die vroeger op de Botermarkt stonden, worden geïntegreerd op het Polenplein volgens een nieuw opstelplan”, vertelt verantwoordelijke Sebastiaan Naeyaert. De kermis zelf heeft plaats van vrijdag 26 tot en met woensdag 31 augustus met op 29 augustus een prikkelarme editie van 15 tot 17 uur.

“Door het wegvallen van de Botermarkt en het meer samen plaatsen van de kramen was het geen gemakkelijke opgave om ook nog een nieuwe attractie erbij te plaatsen, maar het is ons gelukt. Zo mogen we de Move It verwelkomen op het Polenplein. In totaal zullen er 31 kramen staan. De opvallendste zijn, naast de traditionele kramen en attracties, de Jumper, Funhouse, Popcorn en Florida Bidule. (TD)