Roeselare kan opnieuw feesten: Batjes geopend met ‘t Vat van Rodenbach

De weergoden waren de openingsavond van de Batjes in Roeselare goedgezind. Op een enkele spetter na bleef het droog en dus kwamen duizenden Roeselarenaars afgezakt naar de Grote Markt voor ‘t Vat van Rodenbach.

De Batjes vieren dit jaar hun 90ste verjaardag en dat werd op passende wijze ingeluid met een stoet vol Batjesprinsessen en reuzen. Daarna was het tijd om de tap van ‘t Vat van Rodenbach open te zetten. Door corona was het drie jaar geleden dat het evenement nog eens kon plaatsvinden. Heel wat Roeselarenaars waren dan ook naar de Grote Markt afgezakt om samen te klinken op de start van de Batjes en de zomer. ‘t Vat is voor heel wat bewoners immers de officieuze start van de zomervakantie.

De aanwezigen konden genieten van een optreden van Hammertime, dj-sets van Dirk Stoops en TDB, maar ook van Kevin & Mario. Het olijke duo kwam naar aanleiding van de release van hun eerste en enige vinylplaat met een eenmalige comeback. Even voor tienen kregen ze een halfuurtje om al hun ‘greatest hits’ ten berde te brengen. Een volle Grote Markt danste en zong gretig mee met onder andere ‘Fjistje bouwn’ en ‘Wieder zien’. Ook Kimberly en Shania waren van de partij, net als gastmuzikant Dimitri Vaginas. Een meer dan geslaagd optreden, de kers op de taart van de avond.

Het was druk op de Grote Markt voor ‘t Vat van Rodenbach, de opener van de 90ste Batjes. © Stefaan Beel

De Batjes duren nog tot maandagavond. Naast koopjes en heel wat animatie is er ook het totaalfestival Plein Publique, de wereldrecordpoging Ride for Charity en optredens van onder andere Sylver, 2 Fabiola, Christoff, enz. Afsluiten doen ze met een vuurspektakel. Alles over de Batjes lees je hier.