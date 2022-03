Roeselare huldigt sportatleten tijdens ‘Sportgala #VANRSL’

Vrijdagavond vond voor het eerst terug een fysieke editie plaats van het ‘Sportgala #VANRSL’ in sport- en eventhal Schiervelde. Het werd een fantastische gala-avond, met gastpresentator Karl Vannieuwkerke, waarbij de Roeselaarse atleten en ploegen gehuldigd werden voor hun bijzondere sportprestaties in 2021.

Er was ook aandacht voor de lancering van de G-sportcampagne van de stad Roeselare en het Roeselaarse koor Vox Musica, de lokale basketbalclub BBC Wytewa en het circusgezelschap Collectif Malunés zorgden voor de verrassende acts.

Triatleet Louis Uyttenhove van TTC Izegem werd verkozen tot Beloftevolle Jongere, De U16 Hockey Roeselare Rangers werd Sportploeg van het Jaar omwille van hun promotie naar derde Nationale.

Daar hebben ze trouwens een ongelooflijke doorstart meegemaakt met drie opeenvolgende overwinningen tegen Beerschot, Anderlecht en Verviers. VMS Roeselare kreeg de titel van Schoolsportploeg omwille van hun georganiseerde challenge waarbij de grote VMS-famlie 3,5 keer rond de wereld fietste en één keer wandelde, de afstand dan toch.

Vierde titel

Lauren Vanlerberghe werd voor de tiende keer Belgisch kampioene voltige en kreeg hiervoor haar vierde titel in Roeselare, de derde opeenvolgende trouwens. Triatlon Team Roeselare werd Sportploeg van het Jaar omwille van de titel clubkampioen tijdens de Iron Man in het Franse Vichy.

Ropeskipper Jelle Van Heesbeke kreeg de titel van Sportman van het Jaar. In zijn jeugdjaren werd hij al vier keer Europees kampioen, vorig jaar werd hij Belgisch kampioen in de categorie +19 jaar.

De titel van Profsporter was voor Tornado Alexander Doom, die met de estafetteploeg 4×400 meter net naast een medaille greep in de Olympische spelen. Sinds donderdag staat hij nu op het WK indoor in Belgrado, zijn broer Elias kwam de trofee ophalen.

(SBR)