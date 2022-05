Roeselare helpt meer dan 7.000 kinderen aan betaalbare voeding

De Stad maakte 840.000 euro vrij op de begroting om de komende 3 jaar voor 7165 leerlingen de toegang tot betaalbare voeding te vergroten.

In Roeselare groeien bijna 1 op 6 kinderen op in kansarmoede volgens de kansarmoede-index 2020 van Kind en Gezin. Als we dit aantal afzetten tegenover het aantal leerlingen in het basisonderwijs, komt dit neer op 1200 leerlingen op een totaal van 7165 leerlingen (waarvan 2610 kleuters).

“De Stad vindt dat elk van die 7165 leerlingen recht heeft op betaalbare en gezonde voeding op school. We willen de toegang tot voeding op school vergroten voor alle kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie. Hiermee vergroten we de ontwikkelingskansen van alle kinderen, gezien kinderen zonder honger zich energieker voelen en aandachtiger zijn in de klas”, stelt schepen Michèle Hostekint.

Brooddoosnodig

“Stad Roeselare stelde zich kandidaat om een Brooddoosnodig stad te worden. De samenwerking met het Enchanté Brooddoosnodig project zorgt ervoor dat het budget 840.000 euro van de Stad vergroot wordt vanuit het burgerinitiatief Enchanté. Burgers en handelaars kunnen het project financieel mee ondersteunen waardoor de toegang tot betaalbare voeding vergroot wordt.”

Actieplan kinderarmoede

Stad Roeselare wil naast de betaalbaarheid van voeding ook gezonde gewoonten en aandacht voor duurzaamheid van jongs af aan versterken.

Roeselare wil kinderarmoede bestrijden en heeft een uitgebreid actieplan kinderarmoede: https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/welzijn/kinderarmoedebeleidsplan

De focus van het armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen, omdat kinderen armoede op hun eigen manier beleven en de effecten ervan des te sterker ervaren (invloed op hun ontwikkeling, op onderwijs, …).

Armoede laat vroeg in het leven sporen na. Daarom dat het belangrijk is om vroegtijdig in te zetten op kwetsbare gezinnen, zelfs al van voor de geboorte.

Ze benaderen armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen. De Stad schuift acht doelstellingen of hefbomen naar voor waar deze legislatuur specifiek op ingezet wordt:

– Kinderopvang

– Onderwijs

– Vrijetijdsparticipatie

– Gezinsondersteuning

– Gezondheidspreventie

– Woonbeleid

– Tewerkstelling

– Inkomen

Onder de verschillende doelstellingen zijn er in totaal 65 acties opgenomen die vorm kregen door het luisteren naar signalen en noden van mensen in kwetsbare situaties en sociale organisaties of verenigingen.