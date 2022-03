Roeselare gaat voor 100 kwalitatieve opvangplaatsen voor vluchtelingen

Momenteel vonden al een 40-tal Oekraïense vluchtelingen een plek in Roeselare, vooral bij gastgezinnen. Daarbij worden ze ook begeleid door maatschappelijk werkers van het Welzijnshuis. “Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we snel inspelen op vragen en bezorgdheden van vluchtelingen en burgers. Intussen creëren we collectieve en duurzame opvangplekken in onze stad waar de vluchtelingen kunnen verblijven”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Inmiddels meldden diverse inwoners zich na de federale oproep #PlekVrij aan met beschikbare opvang, goed voor zo’n 269 bedden. Daarnaast wordt ook door de stad in opvang voorzien. Hiervoor worden leegstaande panden opgesmukt en instapklaar gemaakt. Op vraag van de Vlaamse overheid zet de stad maximaal in op deze vorm van structurele ondersteuning, waarbij in een eerste fase een 100-tal kwalitatieve opvangplaatsen worden voorzien.

Conciërgewoning

De administratieve AZ-Delta-site op Schiervelde gelegen achter het vaccinatiecentrum, het Molenhuis en – voor een kwetsbaar gezin – de Conciërgewoning bij het Spillebad worden hiertoe uitgerust. Verdere opschaling is nog voorzien. “Onze medewerkers zetten alles op alles om gefaseerd en ten laatste tegen eind mei een duurzame opvangplek te vinden voor een honderdtal vluchtelingen, in aanvulling op de 269 aangemelde #PlekVrij-bedden”, zegt burgemeester Kris Declercq.

Deze week volgt ook nog een oproep naar vrijwilligers. “Onze Stad is een solidaire stad. Dat merkten we aan de vele berichten die ons bereikten voor de opvang van vluchtelingen, het aanbod om te vertalen en tolken en de inzamelacties die werden opgezet. Dat heel wat mensen bereid zijn vrijwilligerswerk te doen, hebben we gemerkt in volle coronacrisis. We zijn ervan overtuigd dat een deel van hen ook bereid is om nu een rol te spelen.”