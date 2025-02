Roeselare en Gaia roepen op om katten te castreren en steriliseren

Naar aanleiding van World Spay Day, de internationale dag voor bewustwording rond sterilisatie en castratie van huisdieren, lanceert de stad een actie die gesteund wordt door Gaia, politie en parket. “Vorig jaar nog werd Roeselare uitgeroepen tot diervriendelijkste gemeente van West-Vlaanderen. Hopelijk volgen andere gemeenten dit sterke voorbeeld”, aldus Michel Vandenbosch.

Vorig jaar werden in Roeselare 143 castraties of sterilisaties uitgevoerd en werden 52 zwerfkatten geadopteerd. Om dit alles op te volgen zijn 27 zwerfkatbeheerders op pad op dertig locaties. “En toch blijft het nodig om verder in te zetten op het probleem van niet-geregistreerde katten”, zegt schepen Matthijs Samyn gesteund door Lies De Bondt, substituut-procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen en commissaris Jean-Marc Lefere van politiezone RIHO.

“De wet is streng want voor de twaalfde levensweek moet voor een kat een catID worden opgemaakt. Verder is het houden en ook het wegschenken van niet-gechipte en niet-gecastreerde of -gesteriliseerde katten strafbaar. Het parket van West-Vlaanderen behandelde in 2024 ruim 1.500 dossiers rond inbreuken op vlak van dierenwelzijn”, aldus Lies De Bondt.

Handhaving

Michel Vandenbosch van Gaia is blij met dit strenge beleid en met de Roeselaarse campagne. “Het pijnpunt is altijd de handhaving. We kennen de regels van dierenwelzijn maar passen ze niet altijd toe. Vergelijk het met het vuurwerk op oudejaarsavond. Het mag niet maar als de politie ter plaatse komt, is het kwaad geschied. Roeselare mag met zijn actie een voorbeeld zijn voor heel Vlaanderen want katten hebben een aparte kattenwiskunde: 1+1=6 en dat drie keer per jaar! Dat zijn dus heel wat zwerfkatten.”

Vier Roeselaarse dierenartsen en evenveel dierenspeciaalzaken werken mee aan deze preventieactie. Als je je kat laat castreren, steriliseren of chippen voor 31 augustus ontvang je een tegoedbon van dertig euro voor sterilisatie, tien euro voor castratie of chippen. De bon kan ingewisseld worden bij de deelnemende dierenspeciaalzaken tot 31 oktober. “Een behandeling bij de dierenarts kan tot 150 euro kosten dus is de steun van de stad Roeselare om het te doen, heel belangrijk”, aldus nog Michel Vandenbosch van Gaia. (Bart Crabbe)

Meer op roeselare.be/stoere-katers-zijn-gecastreerd.