Roeselare blijft voor altijd de stad van James Lahousse: “Ik bak hier zelfs iedere week frietjes bij Dave”

Hij was een van de eigen jeugdspelers in het elftal van KSV Roeselare in eerste klasse. James Lahousse verhuisde dan twaalf jaar naar Melle met zijn Saartje. Nu woont het koppel alweer vijf jaar in Roeselare. Vlak bij Schiervelde, waar het voor James allemaal begon. “In alles wat ik doe zit Roeselare”, zegt de nu 41-jarige ex-voetballer.

Je oogt nog altijd zeer scherp, hoewel je al vijf jaar bent gestopt met voetballen.

James Lahousse: “Ik ben blijven lopen en heb al enkele halve marathons en de marathon van Amsterdam gelopen. Ik deed er 3 uur en 14 minuten over, en mijn volgende marathon zou ik graag onder de drie uur finishen. Ik ben hersteld van een hamstringblessure en vanaf nu is het weer opbouwen. Vorig jaar heb ik de halve marathon van Valencia gelopen in 1 uur en 25 minuten, een volledige marathon onder de drie uur zit er dus wel in.”

“Toen ik vijf jaar geleden stopte met voetballen, was dat voor mij een volledig afgesloten hoofdstuk. Ik heb me niet aangesloten bij een mini- of zaalvoetbalclub, en ben ook geen trainer of jeugdtrainer geworden. Na dertig jaar voetballen was het genoeg geweest.”

Saartje en jij hebben een tijdje buiten Roeselare gewoond.

“We hebben twaalf jaar in Melle gewoond. Saartje was toen stewardess voor Thomas Cook, en ik voetbalde dan mijn laatste maanden bij Roeselare. Melle was de gulden middenweg tussen Roeselare en Brussel.”

Voor jullie beiden veranderde er toen snel iets op werkvlak.

“Thomas Cook stopte en werd gedeeltelijk overgenomen door Brussels Airlines. Saartje kreeg de gelegenheid om te beginnen bij Brussels Airlines en ze doet dat nu al om en bij de zes jaar. Het was wel een aanpassing om van een chartermaatschappij naar een lijnvluchtmaatschappij over te stappen. Bij Thomas Cook was ze bijna iedere avond thuis, en nu moet ze soms op een bestemming slapen als ze daar de eerste vlucht moet verzorgen.”

“Ikzelf heb na KSV Roeselare twee seizoenen bij OH Leuven gevoetbald, daarna twee seizoenen bij KV Oostende en ten slotte zeven seizoenen bij KVC Wingene, waar ik mijn voetbalcarrière heb beëindigd.”

Jullie zijn dan terug naar Roeselare gekomen.

“Op Schiervelde, inderdaad, in de schaduw van de plaats waar het allemaal begon voor mij. Ik ben al enkele keren naar het voetbal op Schiervelde gaan kijken, toen Kurt Vercamp er trainer was.”

Hoe oud was je eigenlijk toen je debuteerde in de eerste ploeg van KSV Roeselare?

“Ik was achttien, onder trainer Raoul Peeters. Ik was toen nog geen vaste waarde, maar werd dat wel toen Dennis van Wijk overnam. Martijn Monteyne en ik waren de enige Roeselarenaars en jeugdspelers die in het eerste elftal in eerste klasse voetbalden. Ik hou daar fantastische herinneringen aan over: twee mooie seizoenen waarin we de top speelden in tweede klasse met twee eindrondes, de overgang via de eindronde naar eerste klasse, een prachtig feest in de expohallen en dan een gevoel van euforische nervositeit bij wat zou volgen in eerste klasse.”

Maar die eerste seizoenen in eerste vielen best mee?

“Eigenlijk wel, want ik geloof dat de ervaren eersteklassers zenuwachtiger waren om naar Roeselare te komen dan wij. Ze moesten hier voetballen op een veld waar de supporters dicht bij de spelers stonden en ze kenden onze manier van spelen niet. Wij hadden niet de allergrootste vedetten, maar we hingen ongelooflijk goed aan elkaar, we hadden een sterke band, en met Dennis van Wijk, Dirk Azou en Luc Devroe hadden we zeer intelligente leiders.”

Saartje en jij gaan ook al een heel eind terug.

“Saartje en ik zijn 24 jaar samen en al tien jaar getrouwd. Ze is echt mijn jeugdliefde, we kennen elkaar van toen we twaalf jaar waren. We woonden niet ver van elkaar, ze was ‘the girl next door’, ja. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren en toen we uitgingen, kwamen we elkaar vaak tegen. Tot we een koppel werden en we sindsdien samen uitgaan (lacht).”

Jij werkt bij de firma van je schoonbroer?

“Ja, bij M_PULS in Meulebeke. Wij maken pivoterende ‘steel look’ deuren in aluminium. Ik doe alle voorbereidende werk in het atelier. Een leuke job, met veel variatie.”

En door de job van Saartje kunnen jullie veel reizen?

“Inderdaad, we hebben al veel mooie plaatsen in de wereld gezien. Mijn favorieten? Dat zijn Indonesië en Bali, Thailand, Miami en de Florida Keys, maar ook de Amalfi kust en het noorden van Tenerife. Op ons verlanglijstje staan nog New York en Costa Rica, Chili of Argentinië.”

Maar je blijft in de eerste plaats een echte Roeselarenaar.

“Natuurlijk, ik ben er geboren en getogen, ik ga er uit naar Matuvu bij Chantal en Micheline, naar Bar Giraf, naar Romen. Wist je dat ik Matuvu heb leren kennen als jonge voetballer door Gilles en Luc van Boggi? Ik ga er na al die jaren nog altijd. En ik bak op woensdag en donderdag zelfs frietjes bij Frituur Dave in de Hoogleedsesteenweg (lacht). Roeselare zit in alles wat ik doe!”