Roeselare bedankt meer dan 50 pleeggezinnen met pannenkoeken

In 2018 werd Roeselare pleegzorggemeente. Dit betekent dat de Stad zich inzet om kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen en pleegzorg te promoten. Momenteel zijn er 54 pleeggezinnen in Roeselare. Tijdens de Week van de Pleegzorg (van 8 tot 17 november) bedankt de Stad die gezinnen voor hun inzet.

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: sommige gezinnen zorgen voltijds voor een kind, terwijl andere gezinnen in het weekend of tijdens vakanties opvang bieden, zodat ouders even op adem kunnen komen. Daarnaast zijn er gezinnen die crisisopvang bieden. Sommige pleeggezinnen vangen één kind op, andere zorgen voor broertjes en zusjes samen. Er zijn ook pleeggezinnen die een warme thuis bieden aan volwassenen met een beperking of psychische problemen.

Pannenkoekenactie

Zoals elk gezin zijn eigen pannenkoekenrecept heeft, heeft elk pleeggezin zijn eigen unieke manier van zorgen. Pleegzorg Vlaanderen roept daarom op om op 13 november pannenkoeken te bakken. Deel je klassieke, gezonde, hartige of buitengewone pannenkoek op jouw socials met #pannenkoekenvoorpleegzorg, en maak kans op een mooie prijs. Nog op zoek naar lekkere pannenkoekinspiratie? Kijk op pleegzorg.be/pannenkoek en download een e-book boordevol recepten en pleegzorgverhalen.

Infosessies

Met deze pannenkoekenactie wil Pleegzorg Vlaanderen aandacht vragen voor pleegzorg en oproepen om je kandidaat te stellen om pleeggezin te worden. In Vlaanderen wachten meer dan 1000 kinderen en volwassenen nog op een plekje in een pleeggezin.

“Pleegzorg betekent zoveel meer dan een dak boven het hoofd bieden. Het geeft kinderen een warme, stabiele omgeving waarin ze kunnen groeien en zichzelf ontdekken. Tijdens de Week van de Pleegzorg willen we onze pleeggezinnen bedanken voor hun enorme betrokkenheid en anderen inspireren om ook pleeggezin te worden”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Roeselare Kadobon

Als dank voor hun inzet krijgen alle pleeggezinnen in Roeselare een Roeselare Kadobon, waarmee ze onder andere pannenkoeken kunnen gaan eten. Dankzij hun toewijding maken deze gezinnen van hun huis een thuis voor kinderen in nood.

De Stad voorziet ook een vrijetijdspas voor kinderen die in een pleeggezin worden opgevangen. Met deze pas krijgen ze korting op activiteiten en inschrijvingen bij tal van verenigingen, evenementen, cursussen, …