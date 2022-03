Roeselare Awards in september en in … Expohallen

De 25ste editie van de Roeselare Awards vindt niet plaats in juni, maar in september. Bovendien is niet het Fabriekspand de plaats waar het feest zal losbarsten, maar wel de Roeselaarse Expohallen.

“Om het feest in volle grandeur en met een maximale bezetting te laten doorgaan werd beslist om de gala-avond te laten plaatsvinden in de Roeselaarse Expohallen op 10 september”, vertelt Kris Dewitte van het organiserend Awardscomité. “We tillen het jubileumfeest net over de grote vakantie en hebben met de keuze van de Expohallen toch een beetje zekerheid ingebouwd. In de Expohallen hebben we heel veel ruimte en kunnen we de setting aanpassen. We kunnen tafels zo ver of zo dicht bij elkaar schuiven als nodig.”

“Natuurlijk zijn we ook heel tevreden over onze samenwerking met het Fabriekspand, maar daar een vroegere datum vinden, lukte niet. Bovendien hebben we nu het bijkomende voordeel dat we een groter aantal gasten kunnen verwelkomen. Er zullen inderdaad 1.000 gasten kunnen komen naar 25 jaar Roeselare Awards.”

“Wat we wel al weten is dat het een grandioos feest wordt met veel showelementen en een catering van hoog niveau. Het zijn Sander-Jan Beirens en Elien Claeys uit Maldegem die de catering verzorgen. Die mensen hebben ervaring opgedaan bij Sergio Herman en zijn het gewoon om grote evenementen op hoog niveau te verzorgen. Denk bijvoorbeeld maar aan de bedrijfsfeesten van Lotus Bakeries. We hebben er het volste vertrouwen in.”

Drie genomineerden

Ook de drie genomineerden voor de Awards Persoonlijkheid van het Jaar zijn bekend. Deze Award wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar, in dit geval 2021, extra in de kijker heeft geplaatst. De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen: inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang of maatschappelijke toewijding.

Via een online- (website/facebook) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) werden de tien genomineerden tot drie slotgenomineerden herleid. Men kon maximaal drie keer een stem uitbrengen. De slotgenomineerden zijn Chris Mullie van Barias die ondernemer van het jaar werd, Mieke Corneillie die zich inzet voor de Stille Ruimte in AZ Delta en die onnoemelijk veel betekent voor (eenzame) patiënten en Delphine Deceuninck die kanker overwon en zich inzet voor Think Pink. Op het slotevent van zaterdag 10 september in de Expohallen wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt.

