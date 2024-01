Roeselare-app gelanceerd: “Meegaan in de digitale versnelling”

De stad lanceert de Roeselare-app. “We investeren in een nieuw stadhuis, maar ook in digitale dienstverlening. Administratie, communicatie en informatie worden nu samengevoegd in deze app”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Voortaan kan je in de App Store of Google Play de Roeselare-app downloaden. “Een afspraak maken met de stadsdiensten verloopt steeds meer digitaal. We willen als stad meegaan in de digitale versnelling en ontwikkelden een eigen Roeselare-app. We bouwen een nieuw stadhuis, maar we willen ook investeren in digitale dienstverlening”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Bij het maken van de app ging de stad niet over een nacht glad ijs. “We zijn gaan kijken in heel Europa naar verschillende stadsapps. Wat zetten we er precies in? Het is niet de bedoeling dat we zaken dubbel doen, maar toch wilden we zo veel mogelijk centraliseren in een app.”

Melding 1788

In de Roeselare-app kan je onder meer eenvoudig afspraken maken bij de stadsdiensten, maar ook een melding via 1788 maken is mogelijk. Er staan ook veel praktische zaken in, zoals de afvalkalender of waar je een openbaar toilet kunt vinden in de stad. Ook de evenementen die in Roeselare georganiseerd worden vind je netjes overzichtelijk in de app. “Er zijn drie luiken die in de app verenigd worden: administratie, communicatie en informatie. Je kunt dat alles structureren volgens je eigen interesses en zoals jij het handig vindt. Het is een modulaire app die het ook mogelijk maakt om in de toekomst gemakkelijk modules toe te voegen”, zegt de burgemeester. In 2024 komt er alvast een luik bij voor cliënten van het Welzijnshuis, die zo eenvoudig kunnen communiceren met hun dossierbeheerder.

Geschenk

Inwoners die hulp nodig hebben bij het downloaden van de app kunnen terecht bij het gratis meldpunt 1788 of kunnen langskomen op een van de digipunten. “Aanstaande zondag schenken we op de nieuwjaarsreceptie op het Polenplein tien geschenken weg aan mensen die de app al gedownload hebben”, maakte de burgemeester iedereen warm om de app te testen.