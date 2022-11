Roeselaarse wellness & beauty-zaak Merveilleux opent nieuw Mobilhome drive-in concept

Merveilleux gelegen in de Biezenstraat 2 in Roeselare pakt uit met een volledig nieuw concept. Vanaf heden kan je er ontspannen en overnachten in een mobilhome onder het thema Tirol. Zaakvoerder Katia Seys vertelt ons met volle trots meer en geeft ons een rondleiding in haar zaak.

Katia Seys had vroeger een lingeriezaak maar elf jaar geleden besliste ze om te beginnen met Merveilleux. In haar jeugd ging Katia vaak en graag op skivakanties in Zwitserland en dat zie je ook terug in Merveilleux. “De winter zit in mijn genen, zelfs in de zomer is het hier winter. Dat gevoel wil ik ook meegeven aan de klanten”, vertelt Katia.

Zwitserland, Oostenrijk en nu ook Tirol

Bij Merveilleux kan je kiezen tussen drie wellnessruimtes in de thema’s Zwitserland, Oostenrijk en Tirol. “Zwitserland en Oostenrijk zijn favoriete skilanden uit mijn jeugd en daarom zijn ze volledig ingekleed in die sfeer. Zwitserland is uitgerust met een jacuzzi, zwembad, barrelsauna, infraroodsauna en zonnebank. In Oostenrijk kan je genieten van een stoomsauna, infraroodsauna, jacuzzi, een zwembad en een speciale ijsbeerjacuzzi”, vertelt de zaakvoerder.

Katia Seys kwam in de lockdown op het idee om een overnachtingsplaats te creëren omdat hotels wel hun welness mochten exploiteren en Katia zonder inkomsten bleef zitten. “Bijna half Vlaanderen stortte zich op een mobilhome en ik ook. Ik verhuurde hem in de zomer en ging er zelf ook mee op reis. Toen kreeg ik plots een inval, ik heb braakliggende tuin en ik dacht hiermee moet ik iets doen. Het concept bestaat eruit dat je kan kiezen om in onze mobilhome te overnachten, maar je kan ook met je eigen mobilhome Tirol binnenrijden”, vertelt Katia trots. Tirol is ook volledig in thema ingericht met zelfs een authentieke skilift en sneeuwtapijt.

Nieuwe bistro

Tirol is niet de enige vernieuwing binnen Merveilleux, er is nu ook de mogelijkheid om te genieten van een drankje en een hapje. “Niet alleen wellnessklanten kunnen hier komen eten, iedereen is welkom. Overnachten kan ook inclusief ontbijt, we steken het eten ook in een speciaal jasje. Er worden hier ook soms vrijgezellen of kinderfeestjes gegeven, dan zorg ik voor een speciaal arrangement in thema”, aldus Katia. Bij Merveilleux komen klanten vanuit heel het land over de vloer.

Katia geeft ook de mogelijkheid om Roeselare te verkennen. “Ik startte hier mijn eerste zaak en sindsdien ben ik wel wat verliefd geworden op Roeselare. Daarom heb ik ook geïnvesteerd in elektrische steps om de Rodenbachstad te verkennen”, vertelt de zaakvoerder. Bij Merveilleux wordt ook massaal ingezet op groene energie. “We verwarmen onze jacuzzi’s en zwembaden met zonneboilers en we deden ook een volledige vernieuwing van onze solarinstallatie. We plaatsten zo’n 150 zonnepanelen op ons dak”, vertelt Katia Seys.

De prijs voor een nachtje Tirol inclusief ontbijt is 225 euro voor twee personen. Met je eigen mobilhome kost het 185 euro. Meer info vindt je op de website www.merveilleux.be.