Roeselaarse Tina kanaliseert frustraties door poppen te beschilderen

Bij de start van de coronacrisis werd bij Tina Van de Velde autisme vastgesteld. De 47-jarige Roeselaarse kanaliseert haar woede door poppen te beschilderen en er (vaak akelige) creaties van te maken. “Inmiddels heeft de boosheid plaats gemaakt voor voldoening en is deze hobby een belangrijke uitlaatklep geworden in mijn verwerkingsproces.”

Tina Van De Velde werkt al meer dan twintig jaar als cipier. 2020 was een donker jaar in haar leven. “Net op het ogenblik dat we in lockdown gingen, stelden dokters bij me autisme vast. Dat nieuws sloeg in als een bom. Ik was gefrustreerd en werd agressief”, vertelt ze.

Fan van horrorfilms

Ze zocht een uitweg voor haar frustratie en vond die op een onverwachte manier. Ze begon poppen te beschilderen, die ze haalde in de kringwinkel of kreeg van vrienden.

“Zo begon ik te experimenteren met die poppen. Ik ben al heel mijn leven fan van horrorfilms en ik leefde me uit. Op een creatieve manier gaf ik oude, afgedankte poppen, beeldjes en heiligenbeelden een nieuw, vaak griezelig, uiterlijk.”

Uitlaatklep voor agressie

Die creatieve therapie bleek een positieve invloed te hebben op hoe Tina zich voelt. “Het bewerken van de poppen werd een uitlaatklep voor mijn agressie en boosheid. Inmiddels is het een hobby geworden waarin ik bezinning en stilte vind. Het is een belangrijke uitlaatklep geworden in mijn verwerkingsproces.”

Een artistieke achtergrond heeft Tina niet, maar daar maalt ze niet om. Ze zoekt haar weg. “Het eindresultaat is soms een totale mislukking, maar ik haal wel voldoening uit hetgeen ik maak. In elke afgewerkte pop zit er een stukje van mezelf.”

“Ik trek me niets aan van wat anderen ervan vinden. Ik doe waar ik me goed bij voel, al de rest is bijkomstig”, zegt ze.

Expo in K-Trolle

Haar partner Freddy Eeckhout nam contact op met Jurgen Lievens van cultuurhuis de K-Trolle in Roeselare. Hij vroeg of zijn vrouw er haar werk mocht tonen. “Zelf had ik daar nog nooit aan gedacht. Een tentoonstelling… Ik zie mijn poppen als een hobby en iets wat me helpt om mijn anders-zijn te aanvaarden.”

Maar Freddy en Jurgen hielden vol en wisten Tina te overtuigen om enkele van haar werken aan het grote publiek te tonen. De komende drie weekends zijn Tina’s creaties te zien in K-Trolle.

Workshops

“Door de poppen te laten zien hoop ik aan te tonen dat mensen met een diagnose autisme niet anders zijn dan anderen. Hopelijk kan ik anderen inspireren om net zoals ik voldoening te halen uit het creatieve proces”, verklaart Tina waarom ze zich liet overtuigen. Ze denkt er ook aan om in de toekomst workshops te organiseren.