Roeselaarse Scheve Vazekes gaan wereld rond

Voor Tom Maeseele (39), de vicekrak van de Weekbode in 2021, is er een nieuwe episode bij de creatie van zijn bekende Scheve Vazekes. Tom ruilde de Spanjestraat in Krottegem voor een ruimer pand in de Schoolstraat in Beveren. Ondertussen gaan de Vazekes de wereld rond.

Tom Maeseele: “We zijn inderdaad Beverenaere geworden. We verlieten de Spanjestraat. Ik installeerde een eigen oven en daar had ik onvoldoende ruimte voor. Bovendien is er vraag naar workshops en daarvoor heb ik nu in de Schoolstraat een geschikt atelier.”

De Roeselaarse Scheve Vazekes zijn een exportproduct geworden. “Via een berichtje op Instagram is het vier jaar geleden allemaal begonnen met een bestelling uit New York. Nu zijn we daar goed ingeburgerd. Al vlug volgde Japan waar op vandaag vier winkels onze Vazekes aanbieden. Spanje, Griekenland en Duitsland zijn gevolgd. En nu hebben we een uitnodiging gekregen om een expositie te houden bij onze Noorderburen. In Nederland zal ik overigens een exclusieve reeks Vazekes pesenteren.”

In eigen stad is er één handelszaak die de Scheve Vazekes aanbiedt. Dit is Thyrsus. De andere verkooppunten worden vermeld op de website. Verkooppunten openen in Londen en in Parijs, is nog een droom die Tom hoopt te realiseren.

“Wie interesse heeft in een workshop kan contact nemen op 0474 50 54 83. We organiseren deze voor groepjes vanaf vier personen en zo ga je met een eigen ‘scheve vaze’ naar huis.” (JM)

Info: www.schevevazekes.be.