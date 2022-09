Roeselaarse NVMBB trekt op uitstap naar Arras

Op donderdag 15 september trokken de leden van de Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsemilitairen van België naar Arras. Jaarlijks doet de vaderlandslievende vereniging een uitstap naar een speciale plek.

De groep kwam s’ochtends samen aan eet en sfeercafé ‘ t Motje te Roeselare. Na een ontbijt aan de Riverside Base Nautique te Saint-Laurent Blangy werd halt gehouden aan La Carrière Wellington te Arras. Dit unieke museum “De Wellingron Quarry “ in Arras vertelt het indrukwekkend , adembenemend en emotioneel verhaal van de Slag van Arras in 1917.

Het netwerk van ondergrondse gangen , twintig meter diep, speelde een belangrijke rol bij de verovering van de Duitse linies en redde het leven van vele geallieerde soldaten door ze ondergronds te brengen. De lunch werd vervolgens genomen in “ Le Comptoir” in het prachtige Centrum van Arras. De chef bereidde voor het gezelschap : Vlaamse carbonade met Luikse siroop en als dessert een moëlleux au chocolat avec sa crème Anglaise . Vervolgens werd gestopt aan het Mémorial international de Notre dame de Lorettete te Ablain – Saint- Nazaire een Franse begraafplaats met 40.000 Franse soldaten die er eind WO 1 om het leven zijn gekomen. Op de begraafplaats is er ook een basiliek in Byzantijnse stijl met crypte.

In de onmiddellijke omgeving werd ook een moment van respect en hulde gebracht bij het monument waarop 580.000 namen staan van soldaten die in Nord-Pas de Calais om het leven kwamen in WO 1. De dag werd afgesloten met een bezoek te Bellegem aan de brouwerij Vander Ghinste, zeg maar Omer , met een rondleiding , een degustatie en een passend presentje voor elk lid. Het uiteindelijke orgelpunt werd geplaatst in eet en sfeercafé ‘ t Motje met een drankje en een heerlijk goed gevuld vleesbord met groenten. Geert Messiaen, voorzitter van de NVMBB blikt tevreden terug op de uitstap. “Het was een zeer geslaagde en vooral leerrijke en soms emotionele uitstap in een uitstekende vriendschappelijke sfeer.”