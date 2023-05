Roeselaarse Moermanparking wordt Moermanpark, hitte-eiland wordt koeltezone met 150 bomen

Roeselare Enkele Roeselaarse schepenen tekenden present op de hoek van de Moermanparking aan het station om de reconversie van de parking naar een park voor te stellen. In augustus gaat de eerste spade in de grond en een jaar later zal iedereen kunnen genieten van een nieuwe groene long in het hart van de stad.

De Moermanparking is nu nog een grote verharde oppervlakte in het centrum van de stad. Op het einde van de 19de eeuw deed de locatie dienst als huisvesting voor de ververij en weverij van Moerman Frères. Na de sluiting in 1956 tot in 2010, gebruikte het Gemeenschapsonderwijs GO! de site als schoolgebouw. Sindsdien biedt de grote asfaltvlakte zo’n 300-tal parkeerplaatsen die in de zomer verdwijnen. Of zoals de Roeselaarse beleidsvoerders zeggen: de site van 10.000 m² of twee voetbalvelden verandert van historisch grijs in nieuw groen. “We willen kwalitatief verdichten in de stad en daar horen ook nieuwe groenplekken bij”, vertelt schepen Nathalie Muylle. “De Moermansite is de uitgelezen plek om een fantastische ingreep te doen op vlak van vergroening en verkoeling. We kiezen voor een aangename stad om in te leven en te wonen maar ook een hittebestendige stad die klaar is voor de toekomst. Door de site te ontharden, creëren we een klimaatadaptieve, koelere plek in het hart van onze stad. Om de transformatie van de Moermansite uit te werken, schreef de stad een internationale ontwerpwedstrijd uit. OMGEVING cvba werd samen met VK architects+engineers aangesteld als ontwerper. Het resultaat wordt een groene oase waar men zal kunnen lezen, genieten van de rust en het vele groen en dit met een minimum aan paden en verharding en niet te veel attributen. Er komen enkele modulaire open paviljoenen en wandelaars zullen het park langs de vier hoeken kunnen binnenwandelen.”

Op maat van mens en natuur

“Meer bomen zijn belangrijk in Roeselare en in het beleidsplan hebben we zelfs de ambitie neergeschreven om tegen 2025 maar liefst 100.000 extra bomen aan te planten in onze stad”, aldus schepen Michèle Hostekint. “Door dit park komen er in de binnenstad meteen 150 bomen bij en dit zullen zowel jonge als volgroeide bomen zijn. Het Moermanpark wordt een ecologische hotspot en een echte koelteplek in de stad. Gelegen in de historische bedding van de Sint-Amandsbeek zal het park als spons werken: water opnemen bij hevige regenval maar tegelijk ook de mogelijkheid hebben om langere droogteperiodes te overbruggen. We vertrekken eveneens vanuit een slimme grondbalans door het bodemverzet te beperken en de beschikbare grond te gebruiken om een aantrekkelijk en doordacht landschap te scheppen.”

“De Teerlingstraat en de Kleine Bassinstraat worden eenrichtingsverkeer en het Moermanpark zal op die manier eigenlijk een grote rotonde zijn”, neemt schepen Stefaan Van Coillie over. “Het park komt ook tot aan de rijweg van de Sint-Amandsstraat en de bushalte die er is wordt als het ware geïntegreerd in het park. De bussen van De Lijn zelf zullen stoppen op de rijweg zoals dat meer en meer het geval is. De parkeerplaatsen aan de kant van het park zullen verdwijnen. De wagens van de pendelaars, waarvan velen een abonnement hebben, zullen op de Wallenparking kunnen staan of wellicht ook in de Stationsparking. De onderhandelingen met de Belgische spoorwegen lopen nog.”

Zomervakantie 2024

“Op het einde van augustus gaat de eerste spade de grond in”, besluit schepen Francis Debruyne. “We willen zo snel mogelijk afgraven om onmiddellijk te kunnen genieten van het sponseffect, we willen ook vlug bomen in het nieuwe park en zullen in het najaar planten. Als alles meezit, kunnen we tegen de zomervakantie van 2024 het park openen. De stad voorziet een budget van 2,3 miljoen euro voor de realisatie van het park, inclusief de subsidie van 425.000 euro van de Vlaamse overheid in het kader van hun thematische oproep rond ‘hittebestendige steden’ in 2021.”