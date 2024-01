Roeselaarse Jada Sparks prijkt op kalender van Playboy Australië: “Ik ben niet weinig fier op het eindresultaat”

De 34-jarige Jada Sparks siert momenteel de kalender van Playboy Australië. Daarmee is de Roeselaarse zeker niet aan haar proefstuk toe want vorig jaar stond de porno-actrice ook al op de cover van Playboy Zuid-Afrika.

Jada Sparks is geen onbekend gezicht meer in Vlaanderen door haar deelname aan programma’s als ‘Chasing Beauty’ en ‘Alloo SEXpliciet’. Maar ook in het buitenland wordt ze al herkend in het straatbeeld en dat zal er niet beter op worden nu ze één van de 12 playmates is in de jaarlijkse naaktkalender van Playboy Australië.

“Dankzij de cover in Playboy Zuid-Afrika in juni van vorig jaar werd ik, net als alle meiden die te zien zijn in Playboy-edities van Afrika, Denemarken, Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zweden en Australië, vertegenwoordigd door LSA Management. Dat bureau fungeert niet alleen als tussenpersoon voor alle contacten met Playboy in die landen, maar ook voor het Amerikaanse online mannenblad FHM.”

Eind vorig jaar trok Jada naar Zanzibar, alhoewel ze aanvankelijk twijfelde. “Als model moet je immers zelf de reiskosten naar daar betalen en ook een bijdrage geven in de kosten voor de fotograaf, wat behoorlijk prijzig kan zijn. Maar na kort beraad, bevestigde ik mijn komst. Het leek me de uitgelezen kans om eens naar Afrika te reizen, samen te werken met een topfotograaf en mijn contacten met het LSA-team te versterken.”

Zeven pagina’s

De resultaten staan deze maand in het Amerikaanse online mannenblad FHM, met zeven pagina’s volledig gewijd aan haar. “De samenwerking met fotograaf Mike Cohen was echt perfect, zo goed zelfs dat hij onmiddellijk aan mij dacht toen er nog enkele open plekken waren voor de nieuwe kalender van Playboy Australië. Ook dat is trouwens niet gratis, maar het is echt iets om mee uit te pakken. Ik ben dan ook niet weinig fier op het eindresultaat. Het is eigenlijk een droom die werkelijkheid is geworden.”

Jada mocht uit de vele foto’s van de shoot er één uitkiezen om mee in de kalender te staan. “Ik koos een prachtige topless foto, maar finaal bleek die te bloot. Gelukkig hadden we genoeg ander mooi materiaal want Zanzibar is een moslimland en daar is bloot ‘not done’. Mijn foto komt in de maand juli in de kalender, al had ik liever september gehad omwille van mijn verjaardag, nu is het deze van mijn mama en grootvader.”

Tevreden met het eindresultaat? “Om eerlijk te zijn zag ik de papieren versie nog niet, wel de digitale. Die komen er weldra aan vanuit Australië. Ik zal wellicht ontroerd zijn wanneer ik straks de fysieke kalender in mijn handen heb, maar de Zuid-Afrikaanse cover is toch nog altijd iets specialer voor mij.”

Hoe zijn de eerste reacties van de buitenwereld? “Voorlopig zijn ze allemaal positief. Ik verwacht ook nog wel negatieve maar ondertussen weet ik dat hoge bomen veel wind vangen en meestal is dit toch gebaseerd om jaloezie. Daar lig ik dus niet meer wakker van.”

In principe is de kalender waarin Jada staat aan te kopen via de website van Playboy Australië, maar de Roeselaarse verkoopt enkele exemplaren eigenhandig. “En gesigneerd als je dat wil”, lacht Jada. “Wie er eentje wil, kan me contacteren via jadasparksofficial@gmail.com. Een kalender kost 25 euro zonder verzendingskosten.”

2024

En dan 2024. Dat klinkt veelbelovend? “Ik ga inderdaad volledig in de adult-sector, waar er mooie plannen klaar staan. Spijtig genoeg kan ik daar nog niks over kwijt, maar de geruchten dat ik zou stoppen in deze sector kloppen dus totaal niet. Als je goed bent, waarom zou je dan stoppen en ik ben ook één van de weinige Belgische actrices die nog over blijven, dan toch op Internationaal vlak. Dus heb ik totaal geen reden om vroegtijdig af te haken. Meer nog, nu ik niet meer in de medische wereld zit ga ik nog meer actrice kunnen zijn. Vanaf februari is het mijn hoofdberoep. Ik heb al opnames gepland in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Bovendien heb ik de ambitie om dit jaar binnen de industrie een awardnominatie binnen te rijven. In Duitsland was ik twee jaar geleden al eens genomineerd als ‘ ‘best rising star’, nu zou het leuk zijn om deze ook te winnen.” (SBR)