Roeselaarse Jada Sparks op Playboycover Zuid-Afrika

De Roeselaarse Jada Sparks neemt deze maand de coverfoto van Playboy in Zuid-Afrika voor haar rekening. Op de Belgische frontpage leek ze maar niet te geraken, dus greep ze haar kans om op die van het Afrikaanse land te staan.

Jada Sparks uit Roeselare siert deze maand de cover van Playboy in Zuid-Afrika. De Roeselaarse doet haar verhaal: “Ik droomde eigenlijk al heel lang om ooit eens in de Playboy te staan. Ik weet dat er altijd een strenge selectie hiervoor is en als onbekend Belgisch meisje is het niet makkelijk, maar sinds het overlijden van Hugh Hefner heb ik gemerkt dat de meisjes die op de cover kwamen, alsmaar dichter bij mijn huis kwamen, figuurlijk dan.”

“Ik heb dan na het verschijnen van de editie met Megan Desaever haar fotograaf gecontacteerd. Twee jaar geleden was ik echter nog niet het model dat ze zochten voor de cover. De laatste tijd is Playboy veel veranderd en zoeken ze meer naar natuurlijke meisjes, niet zozeer naar mijn type. Mijn droom is nooit verdwenen en eens ik in contact kwam met Jimmy James is alles heel snel gegaan. Hij was immers één van de officiële fotografen van Playboy.”

Niet twijfelen

“Na een fotoshoot vroeg hij zelfs of ik het zag zitten om mee te werken met Playboy. Mijn antwoord was natuurlijk direct “ja”. Sommigen zouden misschien wel meteen “neen” gezegd hebben, want het impliceert natuurlijk dat je naakt gaat in de kalender of het magazine. Van onze shoot stuurde hij enkele foto’s naar Playboy en na drie weken kreeg ik een positief uitsluitsel.”

“De daaropvolgende shoots in Den Haag, Amsterdam, Koksijde en Antwerpen leverden me het resultaat op, zoals het nu in het boek verschijnt. Ondertussen is de cover een week uit en ben ik de Playmate van Zuid-Afrika in de maand juni. Daar ben ik natuurlijk heel enthousiast over en ik ben daarmee trouwens de eerste Belgische op de cover in Zuid-Afrika, en wie weet word ik straks de Playmate van het Jaar

Bloed, zweet en tranen

“Ik ben nu eigenlijk al heel blij dat ik op de cover sta, want het kostte me bloed, zweet en tranen, maar blijkbaar ben ik toch bij de juiste personen terechtgekomen. Natuurlijk zou het mooi geweest zijn om in eigen land op de cover te staan, maar daarvoor was ik blijkbaar te bombastisch en een te rondborstig type. Dan kreeg ik de keuze tussen Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Zuid-Afrika en uiteindelijk is het dat laatste geworden.”

Jada Sparks was eerder ook al te zien in Alloo SEXpliciet, waar ze vertelt over haar leven als porno-actrice en escortdame. (SBR)