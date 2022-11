Roeselaarse Isabel Lapeirre genomineerd voor bouwvrouw van het jaar

Isabel Lapeirre, ceo van Lapeirre woningbouw maakt kans op de titel van bouwvrouw van het jaar. Met deze prijs wil de Bouwkroniek binnen de Belgian Construction Awards een erkenning geven aan vrouwen die de sector op een positieve manier in de kijker zetten.

Lapeirre Woningbouw is een totaalaannemer uit Roeselare die mensen wil inspireren en adviseren bij het bouwen of verbouwen van hun energiezuinige woning. Het doel van de KMO is niet de grootste te worden, maar wel de referentie te zijn als het over bouwen gaat in West- en Oost-Vlaanderen. “Als oudste dochter van een aannemersgezin ben ik opgegroeid tussen de bakstenen en bouwverhalen”, aldus Isabel Lapeirre. “De bouw leek me initieel iets voor mannen, maar 15 jaar geleden heb ik dan toch gekozen om mijn passie te volgen en deel uit te maken van ons gepassioneerd familiebedrijf.”

Unizo Roeselare

Isabel is geen onbekende in het Roeselaarse verenigingsleven. Zo is ze naast haar drukke job ook nog voorzitter van de lokale Roeselaarse Unizo-afdeling. “Ik haal veel energie uit het verbinden met andere ondernemers. Samen met een gedreven bestuursteam van ondernemers, willen we het Roeselaars ondernemerschap stimuleren, ondersteunen en verbeteren waar mogelijk. In uitdagende tijden is het des te belangrijker om er op een positieve manier voor te gaan”, aldus Isabel.

De nominatie voor bouwvrouw van het jaar deed Isabel wel deugd. “Zoiets verwacht je uiteraard niet. Ik weet ook nog altijd niet wie mijn naam heeft ingediend. Maar zo’n erkenning is fijn, zeker als je ziet tussen welke grote namen ik sta.” De prijs focust specifiek op vrouwelijk ondernemerschap in de bouwsector. Iets wat niet altijd evident is in een sector waar vooral mannen aan het roer staan. “Ik heb daar zelf nooit een issue van gemaakt, maar het is goed dat er wat meer aandacht gaat naar de vele dames in onze sector. Want die zijn best ook talrijk,” legt Isabel uit.

Op 8 december wordt de winnaar bekend gemaakt.

Meer informatie en stemmen kan nog tot vrijdag 25 november via: www.belgianconstructionawards.be.