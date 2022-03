Roeselaarse Frituur Poater brengt eigen blond Patersbiertje op de markt

In Frituur Poater, langs de Patersstraat in Roeselare, kunnen klanten vanaf heden genieten van een zelfontwikkelde blonde tripel bij hun frietjes. “Sinds 28 februari hebben we al 120 flesjes verkocht. Ons biertje valt echt in de smaak”, vertelt zaakvoerder Christof Verhelst.

Frituur Poater opende ondertussen één jaar en drie maanden geleden zijn deuren. Volgens Christof werd het dan ook tijd om uit te pakken met iets bijzonders, wat nog geen enkele andere frituur in de buurt heeft gedaan. Een Patersbiertje in Frituur Poater kon er volgens hem niet aan mankeren.

Christof kwam in september al op het idee om een eigen bier te brouwen, maar had zelf geen enkele ervaring met het brouwproces. Na een zoektocht, belandde hij bij brouwerij De Stoefers in Kortemark. Na enkele proeverijen en bierdegustaties, creeërden Christof en De Stoefers een nieuwe blonde tripel: Frituur Poater.

Zelf ben ik geen echte bierfanaat. Ik drink liever fruitige bieren, maar toch vond ik dat mijn frituur een echt Patersbier verdiende.

Niet te vergelijken

Het is een blond bier, van 7,5 procent. Volgens Christof valt het absoluut niet te vergelijken met andere gekende bieren. “Het smaakt speciaal en het is absoluut niet bitter.” In Frituur Poater betaal je 4,5 euro per flesje. Het bier valt momenteel vooral in de smaak bij de jongere klanten. Sinds vorige week maandag zijn er al 120 flesjes verkocht.

Christof kijkt positief naar de toekomst. De ideeën voor een volgend biertje zijn er al. “Het wordt sowieso een bruin bier”, vertelt hij. Het logo is al ontworpen, maar het biertje moet nog geperfectioneerd worden.

Wie Christofs zelfontwikkelde blonde tripel wil proeven, kan terecht in zijn frituur in de Patersstraat in Roeselare.