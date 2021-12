Roeselaarse bouwfirma All-Bouw bezorgt gezinnen warme kerst

De Roeselaarse bouwfirma All-Bouw zamelde geld in om de vereniging achter de Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed’ te steunen. Net voor de kerstperiode overhandigde All-Bouw de goederen aan Gwendoline Lefevere en haar team, die maaltijden én een luisterend oor bieden aan gezinnen die nergens anders terecht kunnen.

“Hoewel voedsel een basisrecht is, heeft niet iedereen de mogelijkheden om dagelijks een maaltijd op tafel te toveren”, vertelt Gwendoline. “Mijn bedoeling is om die gezinnen te ondersteunen door maaltijden aan te bieden of tips te geven over hoe iets klaargemaakt moet worden. Vaak zijn de situaties schrijnend. Mensen beseffen niet hoe snel je in een negatieve spiraal kan terechtkomen door bijvoorbeeld ziekte, faillissement of een stukgelopen relatie.”

Met deze inzamelactie wou de bouwfirma de Roeselaarse inwoners bewust maken dat er heel wat verborgen ongelijkheid heerst in de wereld en helaas ook in onze stad. Iedereen kan echter met zijn of haar sociaal engagement een verschil maken. Bereide maaltijden, voedingsproducten of verbruiksgoederen kunnen het hele jaar door gedoneerd worden aan de vzw. Daarnaast is de organisatie dringend op zoek naar recente, energiezuinige diepvriestoestellen.