Roeselaarse Aferdita lanceert gelijknamig modelabel

Aferdita Selmani (36) uit Roeselare had enkele jaren geleden één doel: een eigen modelabel waarmee ze internationaal zou scoren. Ondertussen heeft ze de helft van die doelstelling al volbracht, want zopas lanceerde de Roeselaarse met Macedonische roots haar eigen label. “De focus ligt op elegante, vrouwelijke stukken, maar toch met een casual look”, klinkt het. Om op termijn de internationale markt te veroveren, mikt de ambitieuze Aferdita op nog meer naambekendheid. Daarvoor wil ze om te beginnen een pop-up openen in haar thuisstad. Later komen de grotere modesteden aan bod.

Voor Aferdita Selmani uit Roeselare heeft de modewereld geen geheimen meer. Ze zette dan ook al heel vroeg haar stappen in de sector.

“Eerst ben ik begonnen met naaicursussen te volgen”, vertelt ze. “Daarna ben ik overgestapt naar een modeschool, waar ik een mode-opleiding heb gevolgd. Na die opleiding besloot ik in 2015 een eigen winkel te beginnen. Op de Meensesteenweg in Roeselare startte ik met een stoffenwinkel, en daarbij deden we ook maatwerk. Eigenlijk was de winkel de ideale manier om ook aan marktonderzoek te doen. Het was de perfecte opstap naar mijn eigen label, want uiteindelijk was dat al van in het begin mijn doel.”

Elegant en casual

Aferdita hield haar winkel tot eind 2020 open, maar verlegde dan de focus volledig naar een eigen label, dat ze uiteindelijk dit jaar met veel trots kan voorstellen.

“Ik richt me op kledij voor dames. Eigenlijk zijn het elegante, vrouwelijke stukken, met toch een casual look. Bij mij zal je vooral terechtkunnen voor getailleerde stukken, maar wie graag iets meer oversized ziet, is uiteraard ook welkom. Hier probeer ik me wel te beperken tot een minimale oversized look, die nog altijd binnen de op maat gemaakte items valt. Hoe dan ook is het uiteraard wel mijn bedoeling om kledij te ontwerpen die je niet overal kan vinden.”

Op de vraag waarmee Aferdita zich onderscheidt van andere labels, is de Roeselaarse heel klaar en duidelijk: “Mijn kledij staat voor kwaliteit, duurzaamheid en tijdloze items. Alles wordt trouwens met de hand gemaakt, in België.”

Als naam voor haar label zocht ze het ook niet te ver: ze koos bewust voor haar eigen voornaam. “Aferdita komt van het Griekse Aphrodite, en dat is de godin van de liefde. En aangezien wij alles met liefde maken en doen, vond ik dat perfect passen.”

Pop-up en online

Ondertussen woont Aferdita al zo’n twintig jaar in Roeselare. Nadat ze er eerder al gestart was met een eigen winkel, is het nu de bedoeling om in haar thuisstad een pop-up te openen, waar ze dan haar eigen label in de kijker zal zetten.

“Eerst stond ik er wat weigerachtig tegenover, maar zowel klanten als vrienden vonden dat ik dat toch moest doen. Uiteindelijk is het ook een ideale stap om mijn klantenbestand nog wat uit te breiden in de regio. Ondertussen blijf ik uiteraard ook online actief. En na de pop-up in Roeselare is het de bedoeling om me toe te spitsen op de grotere modesteden, zoals Knokke of Antwerpen. Daar zou ik ook graag een pop-up openen. Ik zie dat dan als allerlaatste tussenstap om op termijn opnieuw een fulltime winkel te openen.”

Aan ambitie geen gebrek dus, bij Aferdita. Ze wil niet alleen in de Belgische modesteden aanwezig zijn, maar ook internationaal doorbreken. “Tegen mijn veertigste wil ik een bepaalde naambekendheid hebben, het liefst ook internationaal. Vanaf dan wil ik een vaste waarde zijn.”

Meer op www.aferdita.be.