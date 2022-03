Roeselaars gratis nummer 1788 kreeg al 50.000 meldingen en 100.000 telefoonoproepen

Op maandag 7 maart mocht het informatienummer 1788 van stad Roeselare vijf kaarsjes uitblazen. Het gratis nummer 1788 rondde in vijf jaar tijd de kaap van 50.000 meldingen en 100.000 telefonische oproepen.

Het nummer 1788 ging in Roeselare van start in maart 2017 en is vijf jaar later hét nummer voor de Roeselaarse dienstverlening. Het gratis en herkenbare nummer werd in het leven geroepen zodat iedereen gemakkelijk de weg vindt naar de Roeselaarse stadsdiensten met alle vragen of meldingen over de stad.

“In Roeselare zetten wij zeer sterk in op dienstverlening aan de burger”, vertelt burgemeester Kris Declercq. “Daarom hebben wij 1788 in het leven geroepen: één aanspreekpunt voor alle vragen waarvan de medewerkers de burgers zeer snel doorverwijzen naar de juiste personen en diensten.”

“Mensen kunnen bellen, mailen, berichten sturen via WhatsApp of zelfs gewoon fysiek naar een 1788-loket komen in ARhus”, neemt Matthijs Samyn, schepen van dienstverlening, over. “In vijf jaar tijd hebben we inderdaad 50.000 meldingen en 100.000 telefoontjes gekregen. In 2021 hebben we maar liefst 30.000 telefoonoproepen gekregen ofwel 120 oproepen per dag.”

Iedereen antwoord

“Een team van zes medewerkers behandelt alle vragen. Achter deze eerstelijnsmedewerkers zit een systeem om meldingen op te volgen, zodat iedereen een antwoord krijgt. In 60 procent van de gevallen kunnen ze de vraag onmiddellijk beantwoorden. Hoe lang het duurt voor een melding wordt opgelost, hangt af van de inhoud van de vraag. Een complexere melding probeert 1788 binnen twee weken volledig te behandelen, nadat de ontvanger uiteraard eerst een voorlopig antwoord krijgt. Andere eenvoudigere meldingen, zoals bijvoorbeeld zwerfvuil, worden in drie dagen opgelost door de stadsdiensten.”

De meeste contacten verlopen via de website (37 procent). Daarna volgen e-mail (36 procent) en telefoon (17 procent), WhatsApp is goed voor 4 procent van de meldingen. Aan de 1788-balie in ARhus wordt 3 procent van de vragen gesteld. De meeste meldingen gaan over zwerfvuil en netheid, gevolgd door mobiliteit (zoals signalisatie en parkeren). Ook onveilige situaties zoals putten in het wegdek, is een vaak voorkomende melding. Opvallend: de afgelopen twee jaar behandelden de 1788-medewerkers meer dan 1.000 meldingen over corona.

“Ik ben bijzonder fier op dit team”, besluit diensthoofd Pieter Degryse. “Het zijn niet altijd aangename gesprekken die onze mensen moeten afhandelen maar ze blijven altijd beleefd en hoffelijk. Ze zijn bovendien zeer goed op elkaar ingespeeld en kunnen alles snel en goed interpreteren. De verjaardagstaart en bijhorende bloemen hebben ze dubbel en dik verdiend.”