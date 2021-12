Roeselaars bedrijf Spanorama tovert sterrenhemel boven Plopsa Station

Het Roeselaarse bedrijf Spanorama heeft weer een mooi project voor Plopsa mogen realiseren. In het nieuwe Plopsa Station in het station van Antwerpen werd op ruim 25 meter hoogte een verlichte sterrenhemel in spanplafond gerealiseerd.

Spanorama bestaat drie jaar en heeft de wind in de zeilen. Zaakvoerders zijn Bjorn Pattyn en Emmanuel Bekaert. Terwijl de eerste daadwerkelijk mee op de werven staat, stelt de tweede als ceo van outsourcingsfirma Maxicon zijn expertise ter beschikking. Spanorama zit onder de vleugels van Maxicon ook in hetzelfde gebouw in de Onledebeekstraat in Beveren-Roeselare pal naast de R32. “We horen ondertussen tot de grote spelers op de markt”, verklapt salesmanager Emmanuel Hinnens. “We realiseren heel wat grote projecten voor onder meer Dovy Keukens, Dumobil, Hyboma, Potrell, de Porschegarage in Sint-Martens-Latem,… maar we blijven ook voor particulieren werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld ook spanplafonds in een badkamer van enkele vierkante meter groot. Wij werken ook heel veel voor de industrie (burelen) en horeca, waar onze akoestische oplossing functioneel en esthetisch zeer hoog scoort. Onze burelen hier langs de Onledebeekstraat zijn tegelijk ook onze showroom. De muren zijn hier bekleed met printwanden. We hebben ook zwaar geïnvesteerd in de beste printer, zodat we daar de beste kwaliteit kunnen leveren. De vooraanstaande architectenbureaus waarvoor we werken weten dat te appreciëren.”

De installatie op grote hoogte verliep op wieltjes – Emmanuel Hinnens

Maar Spanorama krijgt soms ook speciale opdrachten. “Eerder werkten we al voor Plopsa Hotel in De Panne. Daar mochten we onder meer een indrukwekkende plafondschildering van Maya de Bij voor onze rekening nemen. Blijkbaar was men er zeer tevreden over ons werk, zodat we nu opnieuw een opdracht kregen van Plopsa die nog delicater was om uit te voeren.”

Grote voorstudie

In oktober opende in het centraal station van Antwerpen de nieuwe parel aan de kroon van Plopsa. Op de plaats waar vroeger Comics Station was, heeft Plopsa nu een nieuwe indoorpretpark pal in het hart van de stad. “Er zijn verschillende etages met allerlei attracties, maar centraal is er een grote ruimte waarbij je helemaal naar boven kan kijken. De vraag was om er een sterrenhemel te installeren. We hebben daarvoor een dubbel spanplafond gecreëerd, om zo zeker geen licht door te laten. Het plafond heeft een oppervlakte van 230 vierkante meter en is ruim 25 meter hoog. In het plafond hebben we ook honderden led-lichtjes geplaatst die in een constant variërend patroon schitteren. Dit werk vergde een grote voorstudie, maar het installeren op grote hoogte en onder tijdsdruk van de 13 verschillende doeken die naadloos in elkaar overgaan verliep op wieltjes. In de toekomst hebben we nog grote projecten in het verschiet, maar daarover kunnen we pas later meer kwijt.”

Spanorama werkt ondertussen met drie mensen op de sales, heeft een eigen designafdeling en voert met 14 werknemers de opdrachten uit. “Maar er staan hier altijd vacatures open. Mensen die ons team willen komen versterken zijn altijd welkom.”

