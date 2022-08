Roel Lepoutre is nieuwe directeur Zonnewende: “Werken aan een mooie toekomst”

Jeugdzorg heeft Roel Lepoutre (39) altijd geprikkeld. Als kersverse directeur van Zonnewende Veurne zit hij dus helemaal op zijn plaats, en hij is met veel ‘goesting’ begonnen aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière.

Roel is geboren in Roeselare, maar woont intussen al negen jaar in Beauvoorde, waar hij ook nog zijn eigen praktijk heeft. “Na mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik aan de UGent sociale agogiek gestudeerd en me ook gespecialiseerd in de integratieve psychotherapie. Ik heb gewerkt in wzc Sint-Anna Bulskamp en als maatschappelijk werker in de jeugdzorg. Daarnaast heb ik nog mijn eigen praktijk, die nu wel op een lager pitje staat, maar dat één-op-één contact vind ik heel belangrijk en dus blijf ik dat doen.

Kriebels

Toen ik de vacature voor Zonnewende ontdekte, begon het te kriebelen. En het bleef kriebelen toen ik merkte dat ze langere tijd bleef openstaan. Dus heb ik de stap gezet om te solliciteren, en kijk, hier zit ik nu, in een organisatie die kan bogen op 60 jaar geschiedenis. Dat op zich vind ik al geweldig! Ik ben hier wel de eerste externe directeur, want mijn voorgangers zijn hier meestal in een andere functie gestart en doorgegroeid. Voor mij is Zonnewende nieuw, maar Zonnewende is in die 60 jaar uitgegroeid tot een unieke entiteit met een sterke naam en een bijzondere eigenheid, en dat moeten we behouden.”

“Wat ik nu eerst wil doen, is Zonnewende van binnen en van buiten leren kennen”

“Als iets goed werkt, dan moet je niet beginnen met te veranderen om te veranderen. Wat ik nu eerst wil doen, is Zonnewende van binnen en van buiten leren kennen. Ik wil alle medewerkers beter leren kennen, ik wil meelopen in de leefgroepen… Wat me opvalt, is dat Zonnewende een stabiel en gemotiveerd team heeft van een 60-tal medewerkers, en dat ze zich allemaal 100 procent inzetten, van de begeleiders tot de huishouders die de menages runnen. Wat ik een mooi signaal vind, is dat heel wat stagiairs in Zonnewende de goesting hebben gekregen om te blijven en hier verder door te groeien. Momenteel is er nog geen tekort aan medewerkers, maar we blijven alert, want de zorgsector heeft het alsmaar moeilijker om de vele vacatures ingevuld te krijgen.”

Zonnewende biedt 44 modules verblijf aan met telkens contextbegeleiding en daarnaast ook 3 modules voor CBAW (ContextBegeleiding in het kader van Autonoom Wonen). “Concreet organiseren wij ons in drie leefgroepen: huis één met een werking voor 11 jongens van 12 tot 18 jaar, huis drie voor 11 jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar en huis vier voor 11 meisjes van 12 tot 18 jaar”, legt Roel uit. “Daarnaast hebben wij een TCK-werking (TrainingsCentrum Kamerwonen), voor 11 jongens en meisjes vanaf 17 jaar. Het TCK-team begeleidt ook de drie jongeren die in CBAW verblijven. Zonnewende voorziet ook een crisisopvang wanneer er hulpvragen komen vanuit het crisismeldpunt. Wij bieden een residentieel verblijf van zeven dagen aan, verlengbaar met nog eens zeven dagen. Naast de veranderingen die de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur met zich meebrengt, zit er natuurlijk een belangrijke uitdaging in de geplande nieuwbouw. Het aantal jongeren dat Zonnewende kan opvangen, verandert niet als de nieuwbouw er staat. Alleen de indeling zal anders zijn.”

Tendens

“De huidige tendensen geven aan dat er meer vraag is naar opvang voor jonge kinderen, dat er nood is aan kleinere leefeenheden en nieuwe woonvormen voor jongvolwassenen. De jongste bewoners zullen daarom in twee subgroepen worden ondergebracht en de jongeren tussen 17 en 20 jaar in units met twee, drie of vier kamers. De coördinerende en administratieve functies worden in het nieuwe concept ondergebracht in één gebouw. Samen met onze medewerkers engageer ik me om verder te bouwen aan een mooie toekomst voor Zonnewende.”