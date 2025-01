“Roderik brengt opnieuw mensen samen”: Hanne herdenkt geliefde collega én steunt het goede doel met ludieke tassen

Zes jaar geleden overleed Roderik Struyve (38) uit Oostkamp aan een hersentumor. Maar de herinnering aan de geliefde leraar Lichamelijke Opvoeding blijft leven: op de webshop ‘VoeRo’ zijn sinds kort draagtassen met de grappige quotes waarom Roderik bekend stond, te koop. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker.

Hanne Brackx (37) is een van de drijvende krachten achter VoeRo, dat eind vorig jaar werd opgericht om de herinnering aan Roderik Struyve uit Oostkamp levend te houden. Roderik was sportleraar aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Brugge, en bijzonder geliefd bij collega’s en leerlingen. Hij was ook erg sportief, was een basketfanaat en richtte Sportuleus vzw op, een vereniging die sportkampen organiseert voor kinderen tijdens schoolvakanties. Maar op zijn 34ste werd bij hem een hersentumor vastgesteld, waaraan hij eind 2018 overleed. Sindsdien werden al enkele benefietwedstrijden en een -concert georganiseerd. En nu is er dus ook de webshop VoeRo, waar totebags worden aangeboden met quotes die collega’s en vrienden zich van de optimistische Roderik herinneren.

Liefste mens

Hanne herinnert zich Roderik, met wie ze destijds Sportuleus oprichtte, als een lieve en enthousiaste vriend: “We leerden elkaar kennen, ook op persoonlijk vlak. Het is me daarbij altijd opgevallen hoe goed hij mensen kon samenbrengen, gewoon door zichzelf te zijn. Hij was altijd positief, gaf complimentjes, loste conflicten op… Het is de liefste mens die ik ooit gekend heb”, klinkt ze aangedaan. “Zijn levenslust, tot op het einde, was enorm. Opgeven was geen optie voor hem, zelfs toen de dokters de chemobehandelingen naar het einde toe wat wilden afremmen. Hij vond het ook heel erg dat hij op een bepaald moment tijdens zijn ziekte op non-actief werd gesteld als leraar, zo graag wilde hij actief blijven.”

We konden Roderiks dood niet zomaar laten passeren, er moest ook iets positiefs van komen

Roderik kon heel gevat uit de hoek komen, en dat inspireerde Hanne ertoe om zijn leukste quotes op totebags af te drukken. “Zo kwam hij soms binnen en zei dan Ken echt gin goeste vandaag met pretlichtjes in zijn ogen, of hij riep A schoonheid als hij je ontmoette, hoe belabberd je er ook uit zag. Op postkaartjes en brieven die hij stuurde, vond ik zijn handschrift terug. Dat deed me eraan denken hoe leuk het zou zijn om die uitspraken in zijn handschrift letterlijk te kunnen ronddragen, door ze op totebags af te drukken.”

(lees verder onder de foto🙂

Hanne Brackx samen met Roderik Struyve en Nele Devriendt. © gf

Een idee waar ook Jean Nemery (62), net als Roderik leraar aan OLVA, meteen warm voor liep. Hanne en Jean leerden elkaar beter kennen na Roderiks overlijden. “Het bleek dat we elk een tattoo hadden laten zetten als verwijzing naar het gemis, zonder dat van elkaar te weten. We geraakten aan de praat en bleken allebei op dezelfde golflengte te zitten: we konden Roderiks dood niet zomaar laten passeren, maar wilden er iets positiefs mee doen.”

Nood aan begeleiding

Ze besloten de opbrengst van de totebagverkoop te koppelen aan de Stichting tegen Kanker. En daarnaast willen ze ook extra aandacht vragen voor het psychosociale welzijn van mensen met kanker én dat van hun dierbaren en nabestaanden. “Na Roderiks dood zijn velen van ons, vrienden en familie, door een moeilijke tijd gegaan”, vertelt Hanne verder. “Het was niet altijd even gemakkelijk toen om mensen in zijn nagedachtenis te verenigen. Er was veel verdriet uiteraard, boosheid ook, en onbegrip om wat zo’n positieve, jonge man overkomen was. En net dat deed ons inzien dat er nog te weinig aandacht is voor wat mensen rondom de zieke doormaken. Psychologische begeleiding van degene die kanker draagt, maar ook van de mensen om hem of haar heen zou nog meer aan bod moeten kunnen komen. Nu is dat al beter dan zes jaar geleden, maar het kan nog veel beter. Ik ben ervan overtuigd dat een betere begeleiding destijds bepaalde conflicten had kunnen voorkomen.”

VoeRo is een initiatief waarvoor Hanne en Jean zich gesteund weten door de familie en vrienden van Roderik. “Op deze manier vinden ook zij dat de herinnering aan Roderik in leven wordt gehouden, en toch nog een positief gevolg krijgt.”

Info: www.voero.be