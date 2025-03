Rodenbachstad maakt zich op voor carnavalsweekend met stoet op zondag als hoogtepunt

Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 maart staat Roeselare terug helemaal in het teken van carnaval. Op vrijdagavond strijden Jasper Samyn en Davy Declercq om de titel van stadsprins, op zaterdag wordt Sil Vandeputte aangesteld als de tiende Regenboogprins. Hoogtepunt voor het grote publiek is de jaarlijkse stoet op zondag.

Carnavalisten tellen af naar het weekend van 21 tot en met 23 maart. “We kiezen voor deze editie voor hetzelfde recept als de voorbije jaren”, aldus Jan Parmentier, secretaris van het Rodenbach Carnaval Roeselare. De carnavalisten palmen opnieuw de site Trax in. “Omdat we opnieuw veel volk verwachten plaatsen we opnieuw een tent die aansluit aan het bestaande gebouwd.” De festiviteiten starten op vrijdagavond onmiddellijk met een spannende verkiezing. Jasper Samyn van carnavalsvereniging ’t Motje droomt ervan om stadsprins te worden. Hij krijgt die titel echter niet in de schoot geworpen. Met Davy Declercq van de Orde van de Daffy’s is er een stevige concurrent. Declercq werd al twee keer stadsprins en kan dit jaar Keizer in opvolging worden.

Tiende regenboogprins

Net zoals de voorbije jaren is er ook op zaterdagmiddag kindercarnaval. Het evenement lokte vorig jaar honderden kinderen naar Trax. Ook deze keer voorziet de stad terug heel wat kinderanimatie. Zo kan er volop gesprongen worden op één van de springkastelen en is er ook grime. Na de traditionele receptie is het uitkijken naar de aanstelling van Sil Vandeputte, de tiende regenboogprins. Sil is de eerste transgender die Regenboogprins wordt.

Stoet

Hoogtepunt van het carnavalsweekend is de stoet. “Doordat carnaval en de wielerwedstrijd GP Monseré vorig jaar op dezelfde dag plaatsvonden reden de wagens later uit”, zegt Jan. De koers werd vorige zondag al georganiseerd waardoor de carnavalisten terug vrij spel hebben. De publiciteitskaravaan rijdt om 14.33 uur, om 15.11 uur start de eigenlijke stoet met 38 wagens. “Vorig jaar klokten we af op 22.500 toeschouwers langs het parcours. Bij goed weer gaan we voor meer”, aldus Jan. Het parcours loopt opnieuw door het stadscentrum. In de Sint-Amandsstraat is er ook dit jaar een confettiverbod. “Slechts heel weinig carnavalisten hebben nog confetti meer op hun wagen. Een confettikanon is er deze editie niet. Als er confetti gegooid wordt, dan is dat meestal door kinderen langs het parcours.”