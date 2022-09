Rodenbachjaar wordt in Roeselare afgesloten met spetterende Rodenbachfeesten

Als afsluit van 165 jaar Rodenbach pakt stad Roeselare uit met een cultureel stadsfeest. In het weekend van 17 en 18 september wordt Roeselare omgetoverd tot één groot, gratis Rodenbachfeest. Bovendien is het centrum op zondag autovrij, waardoor men ongehinderd kan genieten van straattheater, street art, muziek en acrobatie.

Het centrum van Roeselare zal op zondag 18 september grotendeels autovrij zijn. Op De Munt vindt er een mobiliteitsmarkt plaats. “Je kan er terecht om je fiets te laten labelen, je kan aan den lijve ondervinden hoe een autocrash aanvoelt of je spierkracht gebruiken om een lekker versgeperst fruitsapje te maken”, vertelt Mathieu Slaets.

De Tuin der Lusten zal dit jaar niet over één maar over twee weekends gespreid worden en zelfs op twee verschillende locaties. “Op 17 en 18 september kan men ons bezoeken in het Noordhof en op 24 en 25 september is dat in het Krommebeekbos”, zegt Kasper Verhelst. “In deze elfde editie van de Tuin der Lusten lieten 70 kunstenaars en participanten zich inspireren door ‘Paradise Lost’ en presenteren maar liefst dertien creaties en producties.”

Folk in het Noordhof

“Op zaterdag kan iedereen vanaf 17 uur in het Noordhof terecht voor een gezellig openlucht terras, een feeëriek kader, theater, en concerten. Op zaterdag gaat het sociaal-artistiek theater in samenwerking met de Figuranten in première en als uitzonderlijk concert om 21 uur brengen we de ‘crème de la crème’ van de Belgische folkmuziek samen op één podium. We sluiten buurtvriendelijk af om 23 uur.”

“Op zondag pakken we om 11 uur uit met een kleutervriendelijk theater, een speelweide met textielkunsten, houten speeltuigen, circusworkshops, theater, concerten en heel wat lekkers.”

“Met ‘Stroom!’ laat De Spil op zondag 18 september de pleinen en straten volstromen met voorstellingen, mobiele acts straattheater en acrobatie”, neemt Annelies Vancraeynest over. “Park Noordhof wordt omgetoverd in een een bricolage-eiland voor kinderen en hun ouders. Op het Polenplein worden de fietskettingen en kuiten gesmeerd voor een heus Velodroom-spektakel en op de Grote Markt tarten de acrobaten van Collectif Malunés de zwaartekracht. En zelfs de toeschouwers kunnen deel uitmaken van het optreden.”

“In het Klein Seminarie kunnen jonge en minder jonge bezoekers een bijzonder orkest van schoenen ontdekken, verwonderd zijn over de miniatuurwereld in de Dromoscopen of meterhoge instrumenten bespelen en dat zijn nog maar enkele van de spektakelstukken die er te zien zullen zijn.”

Verhaallijnen via Street Art

“Tijdens de Rodenbachfeesten pakt de stad uit met verschillende muurschilderijen in de stad om dit herdenkingsjaar mee af te sluiten”, besluit Caroline Vansteelandt. “Er worden een drietal grote muurschilderingen aangebracht aan het station, in de Kokelaarstraat en de Koornstraat door het Nederlands kunstenaarsduo Telmo Pieper en Miel Krutzmann, door de Litouwse Egle Zvirblyte en door SozyOne die ook lid is van de legendarische rapgroep De Puta Madre. Er komen eveneens een aantal kleinere muurschilderijen in de stad. Daarnaast is er ook een kunstproject aan het stadhuis. Vier Albrecht Rodenbachportretten, vormgegeven door kunstenaar Kris Vercruysse, prijken op de voorgevel van het stadhuis op een gigantisch doek. Op het doek herken je de typische stijl van Kris Vercruysse met zijn spijkerschilderijen.”