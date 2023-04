Rodenbach neemt afscheid van drie personeelsleden met in totaal 127 jaar ervaring

Bij brouwerij Rodenbach werd er afscheid genomen van drie gepensioneerden, goed voor in totaal 127 jaar ervaring.

De Roeselaarse brouwerij Rodenbach neemt in enkele weken tijd afscheid van maar liefst 127 jaar ervaring. Emmanuel Lannoo (60), Frank Balduck (62) en Pol Dewitte (60) werkten samen meer dan 120 jaar in de brouwerij, maar gaan nu met pensioen. “We hebben ons hier nooit een dag verveeld. De jaren zijn voorbijgevlogen.”

Frank Balduck, hoofd van de technische dienst van brouwerij Rodenbach, geniet sinds woensdagavond van zijn pensioen. Eind deze maand staat ook de laatste werkdag van operator gisting Emmanuel Lannoo en kuiper Pol Dewitte op de agenda. Begin de jaren tachtig gingen de drie medewerkers aan de slag in de brouwerij. “De vraag naar bruin bier was toen enorm. 1982 was zelf een bierbrouwrecordjaar. Op dat ogenblik werkten hier zo’n 150 mensen en werden de cafés nog bevoorraad met paard en kar”, aldus Emmanuel. Mede door de technische evolutie werken er vandaag nog een twintigtal mensen in de brouwerij. Frank, Emmanuel en Pol bleven door de jaren heen wel op post. “Dat zal onder andere wel met onze ervaring te maken hebben. We kennen de brouwerij door en door, al is er in die jaren heel veel veranderd. De nieuwe brouwzaal, de nieuwe feestzaal,…”, aldus Frank.

Met de fiets

De drie medewerkers herinneren zich nog de beginjaren alsof het gisteren was. “We kwamen hier toe met onze fiets. Eigenlijk zijn die veertig jaar voorbijgevlogen. Onder andere de viering van het 150-jarig bestaan zal ik niet snel vergeten. Toen waren er hier op een zondag meer dan 8.000 mensen om de brouwerij te bezoeken”, aldus kuiper Pol Dewitte. Hij stond in al die jaren in voor het onderhoud en het maken van de houten foeders. “Ook op zondag komt een van de kuipers kijken of alles in orde is met de vaten vol bier”, aldus Pol. Het voorbije jaar leidde hij een nieuwe kuiper op, waardoor de brouwerij straks nog steeds kan rekenen op twee kuipers. Terwijl Frank woensdag al met pizza trakteerde om zijn pensioen in te zetten, blijven Emmanuel en Pol nog tot 26 april verbonden aan de brouwerij. “We houden alle drie van fietsen en zullen daar straks meer tijd voor hebben. Tijdens of na een fietstocht kan er natuurlijk gestopt worden voor een frisse Rodenbach. Hoewel we in een brouwerij werken, hebben we hier tijdens onze werkuren nooit gedronken”, aldus Frank.