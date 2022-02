Rodenbach Carnaval in Roeselare gaat eind maart gewoon door

Daar waar in de regio de ene na de andere carnavalsactiviteit sneuvelt, gaat Rodenbach Carnaval in Roeselare gewoon door. Dat meldt ondervoorzitter Jan Parmentier op Facebook.

Niet alleen carnaval in Aalst werd geannuleerd, de afgelopen weken ging er ook een kruis door carnaval in Zwevezele en deze week kondigde Tielt nog aan om nog een jaartje over te slaan. In Roeselare daarentegen zal er wel gevierd worden in het weekend van vrijdag 25 tot zondag 27 maart.

Schlagernamiddag

De activiteiten die op vrijdag en zaterdag gepland stonden, gaan gewoon door, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het gaat dan normaal onder meer om de prinsenverkiezing en de kindernamiddag. Op zondag is er nog geen zekerheid voor de stoet, daarvoor is code geel nodig. Mogelijk komt er een schlagernamiddag in de plaats.

Dit jaar vinden de activiteiten niet op de Grote Markt plaats, maar op Trax.