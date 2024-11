Rode Lopers schenken twee cheques aan goede doel

Vzw De Rode Lopers, die al sinds 2008 op een sportieve manier geld inzamelt voor de strijd tegen kanker, haalde het voorbije jaar via tal van evenementen maar liefst 25.500 euro in ten voordele van een aantal sociale doelen. In AZ Delta in Rumbeke werden de laatste twee cheques uitgereikt. Zowel Het Vlinderhuis als Maiks sterrenhuisje kregen een cheque ter waarde van 1.500 euro. Het Vlinderhuis is een warme plek binnen AZ Delta waar kinderen en jongeren van patiënten met een ernstige aandoening terecht kunnen. Maiks Sterrenhuisje is een vereniging waar vrijwilligers knuffels haken voor kinderen die lang ziek zijn. Het Vlinderhuis zal de centen benutten om meer rust te creëren in hun begeleidingsruimte. Maiks Sterrenhuisje zal het geld aanwenden om extra materiaal aan te schaffen zodat ze hun werk verder kunnen zetten. (SBR/foto SB)