Rode Kruis Zwevegem viert 80ste verjaardag met opendeur

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis bestaat tachtig jaar. Ondanks die leeftijd is de afdeling, met haar zeventig vrijwilligers, levendiger dan ooit. Zaterdag houdt ze een opendeurdag in haar nieuwe lokaal, waar de volledige werking wordt voorgesteld.

Het Rode Kruis zet in op een goede communicatie en beschikt daarvoor over een team van vier mensen: Davina Chantrie, Sven Derho, Joëlle Detollenaere en Elien Derycke. Het waren die twee laatsten die ons meenamen in de geschiedenis en vooral lieten kennismaken met de werking op vandaag.

De afdeling werd opgericht in augustus 1943, door Marcel Lambin en Elisabeth Bekaert-Velge, en de leiding was in handen van Camiel Verwee. “Er werd samengewerkt met de afdelingen van Kortrijk en Waregem om de oorlogsslachtoffers van de oorlog tijdens de bombardementen in Kortrijk bij te staan. Op zaterdag 4 september 1943 waren er immers grote bombardementen op het station in Kortrijk. Het betekende meteen de vuurdoop voor acht vrijwilligers van onze net gestarte afdeling”, vertelt Joëlle.

Tot aan de bevrijding ging de Zwevegemse afdeling nog verschillende keren helpen. Op 10 september 1944 mochten ze hun eerste ambulance in dienst nemen.

Groei

Het Rode Kruis is wellicht het meest gekend van de preventieve diensten op allerlei manifestaties. Toch betekent Rode Kruis meer dan dat. “Naast de hulpdienst hebben we ook nog de dienst vorming, bloed en plasma, communicatie en werving, en de uitleendienst voor hulpmiddelen”, geeft Elien mee. “Uiteraard is de hulpdienst het meest gekend. Dit jaar noteerden we al 85 diensten. Vooral op ons eigen grondgebied, maar ook bij andere afdelingen, of zelfs op provinciaal vlak.”

“We hebben voor onze verjaardag onszelf een nieuw lokaal cadeau gedaan” – Elien Derycke

Om de werking van de Zwevegemse afdeling te verzekeren, kan men rekenen op de inzet van 69 vrijwilligers. “Ook daar zitten we goed. Vijf jaar terug waren er maar 51. Rekruteren doen we tijdens de cursussen die we organiseren of gewoon door mensen aan te spreken op de bloedcollectes”, aldus nog Elien.

Grondig aangepakt

Vorig jaar verhuisde men naar een nieuw lokaal in de Deerlijkstraat 199. “Zoals daarnet gezegd: onze afdeling is aan het groeien. Anderzijds was ook het sanitair bedrijf waarvan we een deel van de bedrijfsruimte konden gebruiken, aan uitbreiding toe. Een nieuwe huisvesting drong zich op. We deden als het ware onszelf een nieuw lokaal cadeau voor onze tachtigste verjaardag”, lacht Elien.

Maar die ruimte moest nog ingericht worden. “We hebben het bedrijfspand volledig onder handen genomen. We creëerden er een polyvalente ruimte, waarin we onder andere ook de lessen geven, en hebben er ook een grote bergruimte. Daarnaast is er ook nog plaats voor onze ziekenwagen, minibus en interventiewagen. Onze ziekenwagen kan makkelijk ingeschakeld worden in het 112-systeem, bij grotere rampen of wielerwedstrijden”, vult Joëlle aan.

Poppen

De Rode Kruismensen mogen best trots zijn op hun realisatie, en dat zijn ze ook. Op zaterdag 30 september organiseren ze een grote opendeurdag.

“Men zal er niet alleen kennis kunnen maken met onze nieuwe lokalen, maar ook met alle facetten van het Rode Kruis. Er zullen infostands van al onze diensten staan, naast enkele reanimatiepoppen waarop kan geoefend worden. Verder zullen we een heuse hulppost uitbouwen die kan bezocht worden, en is uiteraard ons modern voertuigenpark te bezichtigen. Vanuit de provinciale zetel stuurt men een commandovoertuig van waaruit men de coördinatie van de hulpverleners regelt bij rampen of grote activiteiten. We kregen ook de bevestiging dat er een mugvoertuig ter plaatse zal zijn”, vertelt Elien.

Voor de kinderen staat er een springkasteel en is er een wedstrijd waarbij men stempeltjes moet verzamelen en zo een mooie attentie kan krijgen. De opendeurdag loopt van 13 tot 17 uur in de Deerlijkstraat 199 in Zwevegem.

Zondag is het Rode Kruis aan het Gemeentepunt te gast voor de Open Bedrijvendag.