Rode Kruis zet donoren en vrijwilligers in de kijker

De afdeling Oudenburg-Jabbeke van het Rode Kruis organiseerde een huldiging van bloedgevers en vrijwilligers. Negen donoren kregen een extra dankwoord omdat ze al tussen de 50 en 150 keer bloed hebben gegeven. “We hebben in 2024 zo’n 800-tal bloeddonaties kunnen registeren, maar dit is nog steeds meer dan onvoldoende. We roepen dan ook op om jongeren te overtuigen om de eerste stap te zetten voor een bloed- of plasmadonatie. Data en info vind je op www.rodekruis.be”, aldus Patrick Vandenbroele. Er werden ook zo’n veertig brevetten uitgereikt voor mensen die een opleiding EHBO volgden. 2025 wordt een druk jaar voor Rode Kruis afdeling Oudenburg-Jabbeke: de afdeling bestaat 50 jaar, en voorzitter en stichter Patrick Vandenbroele geeft het voorzitterschap door aan Thibo Bral. Yelena Tanghe wordt ondervoorzitter. (TVA/foto DD)