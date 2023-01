Rode Kruis zamelt bloed in in ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem

Met het thema ‘Geef voor elkander’ roept het Rode Kruis op om bloed te doneren. Je kan er levens mee redden! Het vraagt amper een uurtje en je houdt er een goed gevoel aan over. Rik Vercoutere, coördinator voor bloedinzameling Kortrijk, trekt aan de bel: “We hebben jullie nodig, want de voorraad raakt uitgeput.” Op dinsdag 31 januari is er van 18 tot 20 uur een bloedinzameling in het ontmoetingscentrum Troubadour in Bissegem.

Rik Vercoutere (62) is al 45 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis Kortrijk. Hij is gehuwd met Fien Vercruysse (58) en heeft drie kinderen: Bart (37), Nele (34) en Tom (29).

Riks Rode Kruisverhaal begon op 16-jarige leeftijd met het volgen van de basiscursus hulpverlener. Daarna was hij verantwoordelijke voor de vorming, aansluitend voor de hulpdiensten en ten slotte voor de pr bij de afdeling Heule.

Vrijwilligers

Na de hervormingen bij het Rode Kruis, waarbij Heule en de andere Kortrijkse deelgemeenten fusioneerden met Kortrijk, is hij nu pr-verantwoordelijke. Rik is tevens coördinator bij de bloedinzameling van Kortrijk en deelgemeenten.

“Je kan bloed geven in het donorcentrum in Kortrijk. Voor de deelgemeenten Heule, Marke en Bissegem gaan we op locatie. Met een ploeg van twaalf vrijwilligers en tien professionelen organiseren we een bloedinzameling. De vrijwilligers staan in voor het werk achter de schermen, zoals flyeren en begeleiding.”

Negatieve bloedgroep

Er is momenteel te weinig bloed. Denk aan elkander en geef bloed. “We zoeken extra donoren, vooral mensen met een negatieve bloedgroep. De bloedgroepvoorraden A-, B-, AB- en O- zijn klein en er dreigt een tekort”, zegt Rik.

“In Bissegem hebben we, in tegenstelling tot de andere deelgemeenten, een grotere nood aan donoren. Daar staat de bloedinzameling op een laag pitje. Je hoeft niet van de gemeente te zijn waar we bloedinzameling doen.”

Praktisch

Bloed schenken kan je tussen 18 jaar en 66 jaar. “Na je 66ste mag je blijven doneren als je al eerder bloed hebt gegeven. Sommigen komen niet in aanmerking of moeten even wachten. Je kan met een zelftest op de Rode Kruiswebsite vernemen of je mag. De regelgeving daarover bepaalt de overheid. Wij hebben daarin geen inspraak.”