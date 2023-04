Rode Kruis Wevelgem opent nieuwe lokalen: “Investeren voor een sterke werking”

Het Rode Kruis Wevelgem werd opgericht in 1943. Tachtig jaar later zijn zij de trotse eigenaar van eigen lokalen waar plaats is voor de vier voertuigen en voor de opleidingen en ontmoetingen.

Ondervoorzitter en verantwoordelijke hulpdienst Thijs Antone is trots: “Er is een heel parcours aan vooraf gegaan, maar we zijn blij om nu deze site te kunnen voorstellen aan het publiek. We zijn niet langer afhankelijk van derden zoals het gemeentebestuur. Tot nu toe stonden de wagens in een deel van dit gebouw en konden we voor vergaderingen en opleidingen, gebruik maken van het oud gemeentehuis. In 2012 konden we de eerste van deze oude vlasschuren kopen. We dachten erover na om hier een verdieping in te plaatsen, maar het zou toch te klein blijven. In 2018 konden we ook de tweede vlasschuur kopen, met dank aan een mooie subsidie van de gemeente, een lening van het Rode Kruis en de spaarpot die doorheen de jaren was aangelegd. In 2020 legden we de eerste steen van de verbouwing. De grote werken werden uitgevoerd door enkele aannemers maar alles van elektriciteit, sanitair en schilderwerken gebeurde door vrijwilligers.”

In een van de lokalen loopt een fotoreportage van de werken. Het is duidelijk dat heel wat uren zijn gepresteerd door een pak vrijwillige medewerkers. De Rode Kruis-afdeling Wevelgem staat in voor 130 diensten per jaar, voor de organisatie van de bloedcollectes en voor verschillende opleidingen. Ze staan ook in voor nachtelijk ziekenvervoer en dit helemaal vrijwillig.

Investering in de toekomst

Voorzitter Bram Maes werkt al 27 jaar mee. “Iedere verbouwing is een relatietest, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het was soms moeilijk, maar het is gelukt. Er was de goede verstandhouding met het gemeentebestuur, de steun van de hoofdzetel en enkele heel toegewijde vrijwilligers. We investeren hiermee in de toekomst, voor een sterke werking.”

Gemeenschapsvoorzitter van Rode Kruis Vlaanderen Laurette Steenssens hoopt dat deze nieuwe lokalen de vrijwilligerswerking ten goede komen. “Het is ons doel om kwetsbare mensen in de samenleving te helpen. De lokale werkingen zijn belangrijk en een onderdeel van een grote internationale organisatie. Er bestaat een grote bereidheid om te helpen, dat zagen we nog bij corona of bij de overstromingen en de oorlog in Oekraïne. Het Rode Kruis kan de schakel zijn.”

Burgemeester Jan Seynhaeve roemt het professionalisme van de vrijwilligers. “We hebben op verschillende momenten met elkaar te maken. De opleiding voor de AED-toestellen, de noodplanning de bloedinzameling, de vele evenementen. We hebben dit project benaderd zoals we ook de jeugdlokalen subsidiëren. We hopen samen het goede werk verder te zetten.”

De pleisterverkoop start donderdag 20 april. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis Wevelgem. “We hopen dan ook op een goede verkoop”, besluit Bram. (HV)