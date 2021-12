Rode Kruis van Ichtegem en Gistel gaan samen verder

Vanaf 1 januari smelten de afdelingen van het Rode Kruis in Ichtegem en Gistel samen. Zo vormen ze Rode Kruis Hinterland, dat onder meer ook Koekelare zal omhelzen. “Tussen beide afdelingen zat al langer een goeie verstandhouding”, klinkt het unisono. Samen tellen ze 35 vrijwilligers.

De grens tussen beide grondgebieden van Rode Kruis Ichtegem en Gistel wordt weggenomen. Op die manier zal Rode Kruis Ichtegem één groot gebied beschermen en zich samen concentreren op ondersteuning van tal van activiteiten. Het werkgebied bestaat uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem, Koekelare, Bovekerke, Zande, Gistel, Moere, Zevekote en Snaaskerke. “Inwoners mogen nog steeds op dezelfde werking rekenen zoals voordien. Denk aan preventieve hulp op evenementen, ziekenvervoer, eerste hulp opleidingen en bloedafnames”, laten het bestuur van beide organisaties weten. “Kijk, tussen de afdelingen van Ichtegem en Gistel zat al jaren een goede verstandhouding. Bij het Rode Kruis zijn we allemaal gepassioneerde vrijwilligers en tenslotte een groep vrienden, om niet te zeggen dat we elkaar als een soort familie beschouwen. Het inzetten van vrijwilligers op elkaars evenementen, het helpen bemannen van de ziekenwagen tot een EHBO cursus geven… We waren in het verleden al actief op elkaars werkgebied. Al onze sterktes samen hebben geleid tot deze fusie om als een nieuwe en sterke afdeling onze inwoners te bedienen”, vult PR-verantwoordelijke Jonas Delafontaine aan.

Nieuwe voorzitter

De hoofdlocatie van Rode Kruis Hinterland bevindt zich in het afdelingslokaal in Eernegem. “Door de centrale ligging zullen we van daaruit onze nieuwe afdeling beheren. Met de naam ‘Hinterland’ verwijzen we naar het achterland van de kust”, schetst Delafontaine nog. “De voorzittersverkiezingen zijn even geleden ook afgerond. Onze nieuwe voorzitter, kinesist Dieter Debacker, is klaar om met zijn gemotiveerde groep van zo’n 35 vrijwilligers een mooi en succesvol verhaal te maken, zoals afdeling Ichtegem en afdeling Gistel in het verleden ook mochten doen. We danken hierbij ook iedereen die in het verleden iets heeft betekend voor één van de twee afdelingen, op welke manier dan ook. En we hopen dat we in de toekomst op onze inwoners mogen blijven rekenen, op elk gebied. Rode Kruis Hinterland bedankt ook de provinciale zetel om de fusie mee vorm te geven, net als de burgemeesters van Ichtegem, Koekelare en Gistel. Wanneer je voortaan een gift doet, gaat dit rechtstreeks naar de nieuwe afdeling. Vanaf 1 januari kan je de inzet, nieuws en tal van weetjes blijven volgen op onze sociale mediakanalen Facebook en Instagram en de vernieuwde website.” (TVA)