Rode Kruis reikt zeven brevetten ‘Eerste Hulp’ uit

Op vrijdagavond 28 januari werden de brevetten uitgereikt aan de geslaagde cursisten van de opleiding Eerste Hulp Helper van het Rode Kruis. De jongste geslaagde cursiste is amper 17 jaar.

De zeven geslaagde cursisten zijn: Eveline Loontjens, Fanny Wieme, Janne Demeyer, Kris Verhaeghe, Nathalie Petit-Biernaux en Paulien Pille. “Zeven cursisten leerden hoe ze moeten reageren in een noodsituatie en hoe ze gepast eerste hulp kunnen verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen en letsels kwamen aan bod. Alle cursisten slaagden voor het praktijkexamen en krijgen een brevet Eerste hulp en Helper”, vertelt afdelingsvoorzitter Eddy Gevaert.

Deze cursisten lieten na afloop van de opleiding weten dat zij zich ook graag actief verder willen engageren voor het Rode Kruis Oostkamp. Zij zullen binnenkort de disciplines Hulpdienst, Vorming en Jeugd Rode Kruis versterken. “Het doet ons deugd dat we onze afdelingskern verder kunnen uitbreiden met enthousiast en jeugdige vrijwilligers. Zo blijft de toekomst van de Oostkampse Rode Kruis afdeling verzekerd.”

Lof voor 17-jarige

Burgemeester Jan de Keyser merkte op dat er ook een heel jonge deelneemster, Janne Demeyer (17) geslaagd is als Rode Kruis helper. Janne heeft van thuis uit een mooi voorbeeld gekregen want haar beide ouders waren destijds ook Rode Kruis medewerkers en hebben haar in haar keuze om het brevet te halen, maar vooral om zich verder in te zetten voor het Rode Kruis gesteund.

Tijdens de korte plechtigheid kreeg Agnes Janssens een eerbetoon voor haar jarenlange inzet binnen de Rode Kruis afdeling Oostkamp. Zij is als verantwoordelijke sinds vele jaren het gezicht van de Oostkampse Rode Kruis disciplines Vorming en Sociale Hulpverlening. “Ik heb de leeftijd van 70 jaar bereikt en kan volgens de voorschriften van het Rode Kruis geen functie als verantwoordelijke meer opnemen. Dat wil niet zeggen dat ik niets meer kan betekenen voor onze afdeling. Ik zal mijn expertise, kennis en ervaring blijven delen maar dan niet meer vanop de voorgrond.”

Nieuwe cursus

Ook in 2022 organiseert het Rode Kruis Oostkamp opnieuw opleidingen ‘Hartveilig’ waarbij reanimatie en defibrillatie aan bod komen, maar ook de combinatiecursus Eerste Hulp-Helper. De data worden op een later tijdstip bekend gemaakt maar geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden om op de hoogte te blijven via vorming@oostkamp.rodekruis.be. (GST)