Rode Kruis reikt brevetten voor Eerste Hulp uit in Brugge en verwelkomt drie vrijwilligers

Tijdens en na de coronapandemie was de vraag naar opleidingen EHBO bijzonder groot. Bij de lokale afdelingen ontstonden er wachtlijsten om te kunnen deelnemen. Voor het Rode Kruis meteen het sein om dit najaar in Brugge een cursus in te richten en zo de druk op de afdelingen wat weg te nemen.

Vijf deelnemers slaagden voor de eindproef: Anouk Ackaert, Floor Lams, Francine Neyt, Jorn Deschoemacker en Timon Hast. Lesgevers waren Joseline Deckmijn, Elke Mees en Martin Landuyt. Simulant van dienst was Gino Van Weydeveldt. “Van de vijf hebben er zich drie geëngageerd om RK-vrijwilliger te worden. Dat is goed nieuws, want tijdens en na de coronacrisis hebben heel wat vrijwilligers afgehaakt”, zegt Martin Landuyt, provincieverantwoordelijke vorming. (CGRA)