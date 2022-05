Rode Kruis Poperinge reikt brevetten uit

Het voorbije jaar werden de vrijwilligers van het Rode Kruis Poperinge terug op vele vlakken ingezet. “Hoewel corona nooit ver weg was, kwam het gewone leven stilletjes terug op gang. Meer dan vijftig mensen volgden een cursus of initiatie en de ‘hartveilig’ lessen werden hervat. Het Jeugd Rode Kruis herleefde na een moeilijke coronaperiode en de stickeractie werd de beste op één na”, zegt verantwoordelijke communicatie Dirk Spenninck.

In de eerste maanden van 2021 had Rode Kruis Poperinge vooral te maken met de uitlopers van de coronapandemie. Toch zaten de vrijwilligers er niet werkloos bij. Van februari tot mei stonden iedere dag opnieuw een viertal vrijwilligers klaar om in opdracht van het CLB sneltesten uit te voeren. De bloedinzamelingen bleven ook tijdens de coronaperiode meer dan noodzakelijk. Wanneer het niet live mocht, werden de maandelijkse oefeningen online georganiseerd.

“Later op het jaar kwam het normale leven weer op gang en konden de cursussen hervat worden. Ook de hulpdiensten konden terug in actie schieten. Zo werd onder andere meegewerkt aan de eerste WRC rally die door ons werkgebied raasde”, aldus nog Dirk Spenninck.

“Op nationaal vlak lieten onze vrijwilligers zich ook niet onbetuigd. Er werd hulp geboden bij de zuiderburen na de overstromingen. Bij de opvang van slachtoffers uit de conflictgebieden kreeg één van onze vrijwilligers zowaar koninklijk bezoek.”

Jeugd Rode Kruis

Net als de hulpdienst, bloedinzamelingen, sociale hulpverlening en vorming maakt het Jeugd Rode Kruis deel uit van de afdeling. Wist je dat JRK niet alleen jeugdcursussen en initiaties geeft maar eveneens een volwaardige jeugdbeweging is met maar liefst zeventig leden? De negen leiders en animatoren van JRK zorgen elke maand voor een spetterende activiteit. Zoals het een echte jeugdbeweging betaamd trekken ze ieder jaar op kamp. Dit jaar is de bestemming voor hun zevendaags avontuur Deinze.

De Stickeractie

Na twee jaar afwezigheid mocht er terug op de kruispunten verkocht worden. Het was meteen een schot in de roos en de Poperingse Rode Kruisafdeling haalde terug de pre-coronacijfers. Er werden op de kruispunten 4.050 stickers verkocht. Net als vorig jaar werd er een samenwerking aangegaan met de plaatselijke handelaars. 25 Handelaars uit het volledige werkgebied namen deel. Hierdoor kon het verkoopcijfer opgetrokken worden naar 4.400 stickers, op één na de tot nu toe beste editie.

Brevetten en diploma’s

Zoals de traditie het wil, worden tijdens de academische zitting de behaalde brevetten uitgereikt. Zes deelnemers behaalden hun EHBO-brevet en vijftien deden er met succes de vervolgcursus Helper bovenop. Bij het JRK volgden vijftien kinderen de cursus Junior Helper en twaalf de cursus Helpertje. Zes kinderen volgden er de initiaties Hupperdehulp en zes de initiaties Hiep Hiep Help. (AHP)