Rode Kruis organiseert jobdag voor noodopvangcentrum in Ieper

Naar aanleiding van de komst van een asielcentrum in de leegstaande legerkazerne van Ieper organiseert Rode Kruis Vlaanderen op vrijdag 8 december een jobdag in het Perron. Er worden een veertigtal medewerkers gezocht, van een centrummanager tot een klusjesman/vrouw.

Rode Kruis Vlaanderen is volop bezig met de voorbereidingen voor de opstart van het noodopvangcentrum voor asielzoekers in de leegstaande legerkazerne in Ieper. In de loop van 2024 worden er tot 250 personen opgevangen, met 125 bufferplaatsen. Om het centrum in goede banen te leiden zoekt Rode Kruis Vlaanderen, dat samen met Fedasil instaat voor het beheer van het noodopvangcentrum, heel wat medewerkers.

Van logistieke problemen tot psychosociale vraagstukken

“We zoeken we 40 gemotiveerde medewerkers die snel kunnen opstarten en tot een hecht team kunnen uitgroeien”, klinkt het. “Werken in een opvangcentrum betekent werken op een plek waar je een directe impact hebt op de maatschappij. Je komt terecht in een organisatie met een sterke visie en missie waar je omringd wordt door verschillende culturen. In een opvangcentrum is geen enkele dag hetzelfde. Dagelijks komen er nieuwe uitdagingen op je pad van logistieke problemen tot psychosociale vraagstukken. Ervaring in de psychosociale sector is een troef, maar we staren ons hier niet op blind. Mits de juiste mindset en motivatie ben je ook zonder deze ervaring zeker welkom.”

Profielen

De profielen die Rode Kruis Vlaanderen zoekt zijn begeleiders, nachtbegeleiders, medisch begeleiders, logistiek medewerkers, onthaalmedewerkers, administratief medewerkers, integratie medewerkers, medewerkers onderhoud, adjunct-centrummanagers en zelf een centrummanager. Om die medewerkers te vinden organiseert Rode Kruis Vlaanderen een jobdag op vrijdag 8 december in het Perron.

Opstarten begin januari

Inschrijven voor de jobdag kan via werkenbij.rodekruis.be/jobdag. Deelnemers krijgen een infosessie over werken in een opvangcentrum, een gesprek met HR om de praktische aspecten van werken in een opvangcentrum te bespreken en een gesprek met een leidinggevende uit een opvangcentrum in de buurt om de inhoudelijke aspecten van werken in een opvangcentrum te bespreken. De eerste medewerkers kunnen al begin januari opstarten. (TOGH)