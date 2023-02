Rode Kruis Nieuwpoort zoekt nieuwe vrijwilligers

Op de Nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis gaf voorzitter Anne-Mieke Vandenbulcke een overzicht van het voorbije jaar en dankte alle medewerkers en de vele vrijwilligers van het Rode Kruis Nieuwpoort voor hun blijvende inzet. Vanaf maart ‘kwam de vrijheid’ en dat hebben ze bij het Rode Kruis Nieuwpoort gevoeld, overal was de zogenaamde ‘knaldrang’ aanwezig. Iedereen wilde alles wat de voorbije jaren niet kon inhalen en organiseren.

De dienst van het bloed stond tijdens de coronaperiode niet stil. De ploeg draaide als een goed geoliede machine, met veel aanpassingen en normen, die steeds maar veranderden. Het afsprakenboek werd ingevoerd, zodat iedereen een tijdslot krijgt. Dit is een regel die blijft, ook nu en in de toekomst: als je wil komen bloed doneren, moet je een afspraak maken, liefst via het donorportaal of via de telefoon.

De plasmaritten naar Brugge werden door corona stilgelegd maar komen nu opnieuw op dreef. Iedere eerste dinsdag van de maand staat de minibus van het Rode Kruis klaar om naar het donorcentrum in Brugge te rijden, zodat de donoren plasma kunnen geven. Wie aan deze manier van doneren wil doen, en wil meerijden, kan zich melden bij Erwin Verburgh, hij zorgt voor de coördinatie van de ritten.

Voorzitter A. Mieke Vandenbulcke doet een warme oproep: “Ik wil alle bloed- en plasmagevers bedanken voor hun blijvende inzet. Maar terzelfder tijd ben ik ook zo vrij om een warme oproep te doen om de niet-bloedgevers te vragen om zich, misschien zelfs in gezins- of verenigingsverband, te willen melden bij de bloedafnames, of de plasmaritten. Wij hebben jullie bloed- of plasma nog altijd heel dringend nodig en de patiënten in de ziekenhuizen zullen jullie zeer dankbaar zijn.”

