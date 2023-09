Rode Kruis Meulebeke viert tachtigste verjaardag

De Meulebeekse Rode Kruis-afdeling bestaat tachtig jaar en dat wordt gevierd. Vorige week donderdag opende de overzichtstentoonstelling ‘80 jaar Rode Kruis in Meulebeke’ in de bib, zaterdag waren er een officiële ontvangst in Kasteel Ter Borcht en een feestmaaltijd voor alle leden.

Was de Zwitserse filantroop Henry Dunant de geestelijke vader van het Rode Kruis dat in 1864 als het Internationaal Rode Kruis werkelijkheid werd, dan diende men in Meulebeke nog te wachten tot het midden van de Tweede Wereldoorlog, toen Christiane Goethals en Paula Schutyser een omhaling deden ten voordele van de noodlijdenden in Meulebeke. Het was dokter Colle uit Tielt die een beroep deed op beide dames om met een Rode Kruis-afdeling in Meulebeke van start te gaan. Op 25 februari 1943 werd Christiane Goethals voorzitster van de kersverse afdeling. Rene Moerman en Pierre De Brabandere werden de ondervoorzitters, en Paula Schutyser secretaresse. Als lokaal vond men in de Kasteelstraat een kamer in de vroegere slachterij. Er moest toen 600 frank huur per jaar betaald worden, een bedrag dat men met omhalingen bijeen kreeg. In datzelfde jaar werd ook werk gemaakt van het opsporen van krijgsgevangenen en weggevoerden.

Na de oorlog voelde men niet langer de noodzaak van een hulporganisatie aan en het ledenaantal begon te slinken.

Eerste lessen

In 1952 gaf toenmalig voorzitter dr. F. Jacob twintig lessen ‘eerste hulp’. Dat leverde 44 nieuwe hulpverleners op. Er werden dat jaar ook plannen gesmeed om een bloedcollecte te houden en met een mobiele colonne te beginnen. Het weinige materiaal dat het Rode Kruis toen bezat, werd ondergebracht in de lokalen van de Openbare Onderstand in de Pittemstraat, waar in 1982 de lokale zender Radio Amerika van start zou gaan.

De Rode Kruis-afdeling maakte zich verdienstelijk tijdens sportmanifestaties, vooral tijdens de voetbalwedstrijden van KFCM en de wielerwedstrijden. In 1973 verhuisde het RK-lokaal naar café De Beer. Apotheker en ondervoorzitter Hugo Leupe droomde van een Jeugd Rode Kruis. In mei 1978 kregen zestien jongeren hun EHBO-brevet, maar van een echte jeugdwerking was nog geen sprake. In datzelfde jaar werd een wagen aangekocht, zodat er geen beroep meer moest worden gedaan op particulieren. Tijdens het feest voor het veertigjarig bestaan volgde Pierre Debruyne dr. Jacob op als voorzitter. In 1987 verhuisde het RK-lokaal naar het Vondelcomplex, waar het zich nog altijd bevindt.

In 1989 werd het Jeugd Rode kruis een feit dankzij Luc Masscheleyn en Ann Coudenys. Het werd een succes, want er moesten twee groepen gevormd worden. 32 junior-helpers tussen dertien en vijftien jaar volgden de lessen.

Na het voorzitterschap van Debruyne nam Annick Duyck (48) de teugels over. “Er is heel wat veranderd in de laatste decennia”, zegt ze. “We hebben hier in Meulebeke nog vier bloedcollectes per jaar, met telkens zo’n 130 donoren. We zien de vraag naar negatieve bloedgroepen toenemen, net als de nood aan plasma. Volgend jaar zouden we opnieuw een cursus helper in het leven roepen. We kunnen nog altijd rekenen op een grote steun van onze Meulebeekse bevolking.”