Rode Kruis Maldegem zet bloedgevers in de bloemetjes

Tijdens een gezellige bijeenkomst in het lokaal van de technische dienst huldigde Rode Kruis Maldegem de verdienstelijke bloedgevers.

Marc De Baets werd gehuldigd voor 150 bloedgiften, drie bloedgevers werden in de bloemetjes gezet voor 125 giften en nog een andere voor 100 bloedgiften. Daarnaast namen ook 12 cursisten ‘Eerste Hulp’ en ‘Helper’ hun diploma in ontvangst. “Anno 2023 telt Rode Kruis Maldegem 25 vaste leden, waarvan er zich 12 heel actief inzetten”, zegt voorzitter Guido De Baets. “Binnenkort gaat ook onze pleisteractie van start en op dinsdag 6 juni vanaf 17 uur vindt in Den Hoogen Pad onze eerstvolgende bloedinzameling plaats. Een afspraak maken kan op donorportaal.rodekruis.be.

(MIWI/foto MIWI)