Rode Kruis-Kortrijk presenteert nieuwe ziekenwagen

Na twee jaar wachten neemt het Rode Kruis-Kortrijk een nieuwe ziekenwagen in gebruik. Het gaat om een Volkswagen Crafter, die de plaats inneemt van een verouderd voertuig. Het wagenpark van de lokale Rode Kruisafdeling bestaat nu uit drie voertuigen die ingezet worden voor ziekenvervoer.

De gezondheidszorg evolueert in sneltempo en het Rode Kruis-Kortrijk wil niet achterop hinken. Daarom neemt het vanaf vandaag een nagelnieuwe ziekenwagen in gebruik, die de service van de lokale afdeling nog verder moet verbeteren. Wie een beroep wil doen op een van de drie ziekenwagens van het Rode Kruis-Kortrijk, belt 105 om de dispatching te bereiken. De ziekenwagen vertrekt dan onmiddellijk of op het afgesproken tijdstip. Iedereen kan een beroep doen op die service: mensen die naar het zieken- of rusthuis moeten of op consultatie moeten bij een gespecialiseerde arts.

Doorlopende bijscholing

Ambulanciers zijn overigens verplicht om een opleiding te volgen van 140 uur en worden onderworpen aan een constante bijscholing. Volgens de lokale afdeling, noodzakelijk om de beste service te kunnen garanderen. “Voor onze ambulanciers is de patiënt geen nummer. Maar een medemens voor wie alleen de beste verzorging goed genoeg is”, zegt persverantwoordelijke Rik Vercoutere.