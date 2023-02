Rode Kruis Knokke-Heist huldigt vrijwilligers

Traditioneel huldigt Rode Kruis Knokke-Heist aan het begin van het nieuwe jaar z’n verdienstelijke vrijwilligers en bloedgevers. Tegelijk krijgen de deelnemers van de EHBO-cursus hun brevet uitgereikt. Dit jaar kregen veertien vrijwilligers een onderscheiding voor hun jarenlange inzet bij de afdeling.

“Onder aanwezigheid van kersvers schepen van sociale zaken en welzijn Nick Wenmaekers werden de bloedgevers in de bloemetjes gezet met als uitschieter Etienne Haers die reeds 175 maal bloed kwam geven. Negen cursisten kregen hun brevet na het volgen van de jaarlijkse gratis EHBO-cursus voor de bevolking van Knokke-Heist”, aldus communicatieverantwoordelijke Peter Warlop.

“Ondanks de vele mediacampagnes blijkt nog steeds dat slechts 3% van de Vlamingen bloed geeft, en dat terwijl 70% vroeg of laat bloed nodig”, aldus voorzitter Linda Sabbe. “Daarom blijven we volop inzetten op onze bloedinzamelingen in Knokke en Westkapelle. Zo mochten we in totaal bij onze bloedinzamelingen van januari 132 bloeddonoren ontvangen waarvan negen nieuwe donors. Knokke-Heist scoort hiermee heel goed.

Terugval in aantal vrijwilliger

“Qua instroom van nieuwe vrijwilligers uit de gemeente Knokke-Heist zien we sinds enkele jaren een terugval. Steeds meer jonge mensen verlaten onze gemeente, en laat dat nu net de doelgroep zijn waarin we een tekort aan vrijwilligers hebben aldus Peter Warlop.

“Dit kan op lange termijn voor problemen kunnen zorgen. Zo zien we op provinciaal vlak dat steeds vaker afdeling fusioneren, nauwer samenwerken, of er helemaal moeten mee ophouden. Daarom zou ik een oproep willen doen aan de bevolking van Knokke-Heist om te overwegen zich aan te sluiten bij het Rode Kruis als vrijwilliger. Iedereen krijgt een degelijke professionele opleiding waarna je kan kiezen in welke discipline je je nuttig kan maken. Kandidaturen zijn welkom op pr@knokke-heist.rodekruis.be.” (DM)