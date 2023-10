Rode Kruis huldigt verdienstelijke leden

Vorige zaterdag werd het nieuwe lokaal van het Rode Kruis in Zwevegem officieel geopend. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om zeven verdienstelijke leden te huldigen.

Het was een speciale dag voor de Zwevegemse Rode Kruisafdeling vorige zaterdag. Ze vierden er niet alleen hun 80-jarig bestaan, maar konden ook hun nieuw lokaal officieel openen. In de namiddag kwam er heel wat volk een kijkje nemen.

In de voormiddag was er een officieel moment waar onder andere Tom Braes, directeur Humanitaire Diensten en provincievoorzitter Kaat Debaveye de loftrompet over de Zwevegemse afdeling bliezen. Ook positieve woorden kwamen er van schepen Isabelle Degezelle. Zij had het over de inzet van de vele vrijwilligers en de vele opleidingen, zoals Hartveilig, die er gegeven worden. Momenteel is men bij het Rode Kruis Zwevegem nog op zoek naar een verantwoordelijke voor de opleidingen.

Ze kon ook meegeven dat de gemeente, in samenwerking met het Rode Kruis opnieuw gratis opleidingen organiseert. Het gaat om een drie uur durende EHBO-opleiding rond reanimatie en gebruik van een AED-toestel. De opleidingen vinden plaats in de lokalen van het Rode Kruis: Deerlijkstraat 199 in Zwevegem en gaan door op woensdag 25 oktober (18.30 uur), zaterdag 18 november (9 uur) en maandag 11 december (18.30 uur). Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website van de gemeente.

Huldiging

Tijdens het officiële gedeelte werden ook zeven verdienstelijke leden gehuldigd. Zo was er Rosanne Maes met 25 jaar dienst. Rosanne was verontschuldigd. Verder hadden we nog Dirk De Coninck (20 jaar dienst), Katrien Debue (25 jaar), Elien Derycke (10 jaar), Lucrèce Vervaek (15 jaar) en Piet Gabriel (35 jaar). De laatste gehuldigde was Gregoire Moreel die zich al 50 jaar ten dienste stelt van het Rode Kruis in Zwevegem. Ze kregen een diploma en een medaille. De plaatselijke afdeling telt 69 vrijwilligers. (GV)