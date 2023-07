Rode Kruis huldigt cursisten Eerste Hulp: “Helpende attitude aanleren”

In het stadhuis van Wervik reikte het Rode Kruis Wervik-Geluwe de brevetten uit aan wie slaagde voor de cursus Eerste Hulp en de vervolgcursus Helper. Achttien personen namen deel aan de cursus Eerste Hulp. Opmerkelijk: ze kwamen uit een brede regio. Vier uit Wervik, zes uit Geluwe, twee uit Komen, twee uit Houthulst, één uit Kortrijk, één uit Poelkapelle en één uit Zonnebeke.

De cursus ging dit keer voor de eerste keer door in Geluwe. Van begin maart tot begin mei in lokaal dienstencentrum De Spie, tien weken lang op een zaterdagvoormiddag. “De cursus bestond uit 24 uren les zowel theorie als praktijk, met daarna twee evaluatiemomenten”, zegt vormingsverantwoordelijke Andres Hessel.

Zelfredzaam

“Het doel van deze cursussen is om de inwoners van Wervik en Geluwe zelfredzaam te maken in eerstehulpverlening, zodat men een helpende attitude ontwikkelt én durft helpen. Op deze manier willen we met onze afdeling bijdragen aan een helpende maatschappij.” Veertien cursisten namen deel aan het examen Eerste Hulp, hiervan slaagden er twaalf. Daarvan namen er tien ook deel aan de vervolgcursus Helper en slaagde iedereen. “Aan de cursus werkten vier lesgevers mee, drie simulanten en vijf vrijwilligers om alles in goede banen te leiden”, vertelt Andres. “Alvast aan iedereen grote dank voor de medewerking, want zonder hen kon er geen cursus plaatsvinden.” Voor de basiscursus Eerste Hulp en de vervolgcursus Helper slaagden Bianca Cappelaere, Noor Collie, Davina Deleye, Stefanie Deman, Delphine Haspel, Dorine Lepla, Maxime en Gilles Louwyck, Gilles Louwyck, Kimberly Feys, Sarah Du Moulin. Voor de basiscursus Eerste Hulp slaagden Sanna Tant en Phielix Thieuw.

Trouwe vrijwilliger

Tevens werd Monique Dupont gehuldigd. Ze is al maar liefst 25 jaar een trouwe vrijwilliger van het Rode Kruis. Monique was zondag trouwens een van de zes vrijwilligers tijdens Wervik Feest! met de officiële opening van het belevingsplein de Steenakker en in de voormiddag de Franco Belge loopwedstrijd. Het was een druk weekend voor de plaatselijke afdeling. Vrijwilligers tekenden zaterdag ook present op de Gapersfeesten in Geluwe en drie dagen tijdens de Tieltse Europafeesten. (Erik De Block)