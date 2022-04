Rode Kruis doet de Ardooise markt

Week na week is er op de Ardooise zondagse voormiddagmarkt wel iets bijzonders te beleven.

De Rode Kruis-afdeling van Ardooie heeft vorige week zondag een plaatsje gekregen op de zondagse markt. Aanleiding is de jaarlijkse stickerverkoop waarvan de opbrengst de werking van de lokale afdeling ten goede komt. Nog geen sticker? Dit weekend is er een tweede kans om een stickerreeks aan te schaffen. Ze staan dan de ganse zondagvoormiddag op de markt.

Op Moederdag is er dan de finale van de Maand van de Markt. Om klokslag 11 uur is er de trekking van de winnaars van deze actie die in Ardooie een maand lang duurde. De hoofdprijs is een arrangement uit de brochure Vlaanderen Vakantieland. Voorts zijn er tien pakketten met marktproducten. De winnaars moeten wel aanwezig zijn willen ze hun prijs in ontvangst kunnen nemen. Op die dag wordt ook nog de negende verjaardag van de Ardooise markt gevierd.