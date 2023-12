Rode Kruis Bredene zoekt dringend vers bloed

Het Rode Kruis Bredene, al sinds jaar en dag actief op de gemeente, dreigt te verdwijnen. Enkele bestuursleden moeten, omdat ze de leeftijdsgrens bereikt hebben, het schip verlaten. Nieuwe vrijwilligers vinden, blijkt een helse opdracht te zijn.

Het Rode Kruis Bredene is onlosmakelijk verbonden met de gemeente en werd de voorbije decennia geleid door legendarische voorzitters als Ronald De Troyer en de veel te vroeg overleden Hubert Beuselinck, naar wie het gemeenschapscentrum aan de Prinses Elisabethlaan werd vernoemd en waar het Rode Kruis zijn lokalen heeft.

De zeer actieve afdeling zit echter in zwaar weer, onder meer omdat enkele bestuursleden de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt hebben en volgens een nationale richtlijn niet langer mogen zetelen in het bestuur. Het Rode Kruis Bredene is daarom onder meer op zoek naar een verantwoordelijke communicatie en werving. Maar ook voor de bloedafnames en andere taken blijft de afdeling tot nu vruchteloos naar nieuwe vrijwilligers zoeken. Via het gemeentebestuur werd een nieuwe oproep gelanceerd. “Zonder vrijwilligers is er geen Rode Kruis”, beseft schepen Kelly Spillier. “We werken daarom graag mee aan een lokale rekruteringscampagne.”

Samenwerken

Sommige vrijwilligers stoppen ook om persoonlijke redenen. Zo zou voorzitter Roosmarijn Matthys, die op tijdelijke basis Hubert Beuselinck opvolgde, mogelijk de handdoek gooien. Roosmarijn is zelf verpleegster en die drukke baan combineren met het voorzitterschap blijkt niet evident te zijn. Nieuwe bestuursleden, gelegenheidsmedewerkers of hulpdienstvrijwilligers, ze kunnen zo’n beetje van alles gebruiken bij het Rode Kruis Bredene.

Omdat er geen Rode Kruisafdeling in De Haan is, zou de afdeling Bredene momenteel in de richting van Oudenburg kijken, waar het Rode Kruis wel actief is, voor een eventuele samenwerking. “Het zou jammer zijn mocht Bredene zijn Rode Kruisafdeling verliezen. We proberen als gemeentebestuur momenteel alternatieven te vinden, mocht de afdeling alsnog verdwijnen. Binnenkort komt er een 112-ambulancepost in De Haan, uitgebaat door het Vlaams Kruis. Die zou voor ons soelaas kunnen brengen. Maar natuurlijk hopen we dat er nieuwe vrijwilligers op zullen staan. Ook al besef ik dat die vinden vandaag niet meer evident is”, aldus schepen Kelly Spillier.

Opleiding

De Bredense afdeling deelt uiteraard Spilliers hoop. “Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig. Kom erbij en help het Rode Kruis helpen”, werft afscheidnemend communicatieverantwoordelijke Johan Lambersy. “Een vrijwilliger geeft iets van zichzelf aan de gemeenschap. En daarnaast win je als vrijwilliger zelf veel op het vlak van kennis, zelfstandigheid, sociale contacten, omgaan met moeilijke situaties… En je bouwt een nieuwe kennissenkring op. Voor de meeste functies of diensten krijg je een zeer degelijke opleiding, georganiseerd door het Rode Kruis (Bredene).”

(MM)

Meer info over het vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis Bredene of kandidaatstelling op www.rodekruis.be/bredene, via pr@bredene.rodekruis.be of 0468 15 90 07.