Rode Kruis Ardooie zoekt opvolger voor voorzitter Geert Vanhaecke

Rode Kruis Ardooie is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Geert Vanhaecke acht de tijd rijp om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter. Hij volgde Armand Van Iseghem op toen deze de statutaire leeftijdsgrens had bereikt. Geert, die ook al een ancien was binnen de afdeling, leidde vol inzet. Er kwamen tal van vernieuwingen, zoals de vorming van medewerkers tot ambulancier, de aanpassing van de kledij van de ambulanciers en de restyling van het wagenpark. De keuze van een nieuwe voorzitter gebeurt door een stemming binnen het afdelingsbestuur. Momenteel is Linda Devisch ondervoorzitter, maar naar verluidt zou ze geen kandidaat-voorzitter zijn. Rode Kruis Vlaanderen hanteert eveneens een aantal statutaire regels voor de aanduiding van functies binnen de afdelingen. Een van de eerste opdrachten voor de aanstaande voorzitter is uitkijken naar de toekomstige behuizing. Momenteel hebben ze een lokaal in de oude broederschool. De andere gebruikers verlaten deze site om zich in de nieuwbouw aan de Prinsendreef te vestigen. Voor het Rode Kruis worden nog diverse scenario’s in overweging genomen.